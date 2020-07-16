Авербух строит роскошный особняк ради красавицы Арзамасовой

16.07.2020, 8:59, Разное

Известие о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало сенсацией в российской светской хронике. Многие восприняли отношения между звездами со скепсисом.

Горячую новость стали обсуждать и в профессиональной среде. Популярный спортивный деятель Елена Родина рассказала журналистам, что этот роман начался, когда Лиза Арзамасова была еще подростком.

Внимательные поклонники заметили, что звезда сериала “Папины дочки” проводила эфир в своем “Инстаграм”, находясь в квартире 46-летнего фигуриста. Журналисты сделали вывод, что влюбленные давно проживают вместе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Июл 2020 в 5:34 PDT

Родина поведала, что Арзамасовой и Авербуху, судя по всему, стало тесно в доме фигуриста. Теперь бывший муж Ирины Лобачевой намерен построить роскошный особняк ради 25-летней избранницы.

По данным Родиной, старый дом фигурист продаст уже к осени. Однако Авербух был бы рад остаться и в этом коттедже, ведь на него потрачено колоссальное количество сил и времени.

Стоит отметить, что Илья и Лиза познакомились еще десять лет назад. Арзамасова принимала участие в шоу “Лед и пламень”, которое продюсировал Авербух. Позже знаменитый фигурист взял молодую акрису на главную роль в проект “Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир”.