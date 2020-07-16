 

Зудина показала фото молодого Табакова: Не больше 26 лет

16.07.2020, 8:59, Разное

Черно-белое изображение было размещено в “Инстаграм”. На снимке запечатлен улыбающийся Олег Табаков. Кадр датирован 1961 годом – на нем будущему режиссеру театра и кино не больше 26 лет.

К фотографии актриса не оставила никаких комментариев. Не исключено, что ей до сих пор непросто говорить об умершем супруге. Зудина неоднократно признавалась, что не может смириться с кончиной Табакова.

Отметим, что актриса встретила и полюбила режиссера значительно позже, чем был сделан этот снимок. Она начала испытывать чувства к Табакову, когда ей было 16 лет, то есть спустя два десятилетия после того, как появилась эта фотография.

В то время актер состоял в браке, был директором театра “Современник” и собирался начать преподавать. Именно в ГИТИСе Зудиной удалось сблизиться с Табаковым – она стала ученицей в его мастерской.

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Публикация от Боб "Анаболик" Гонтарски (@gontarski.bob) 15 Июл 2020 в 11:03 PDT

Напомним, что Олег Табаков скончался в марте 2018 года. Он более трех месяцев боролся с тяжелым заболеванием.

У Марины Зудиной от режиссера осталось двое детей. Павел Табаков родился в 1995 году, он решил пойти по стопам отца и стал актером. Его младшая сестра Мария появилась на свет в 2006 году.



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