 

По экскрементам ученые убедились в более раннем появлении первых людей в Америке

16.07.2020, 8:53, Разное

Британские исследователи после изучения экскрементов, обнаруженных в пещерах Пэйсли на западе США, убедились в том, что древние люди присутствовали в Америке более 12 000 лет назад. До этого ранними предками американцев считались представители культуры Кловис, результаты новых исследований эксперты опубликовали в журнале Science Advances.
Пещеры Пэйсли начали изучать еще в 1930-х годах. Уже тогда здесь были найдены артефакты, указывавшие на присутствие древних людей в прошлом, однако костных останков обнаружить не удалось, поэтому датировать археологические объекты не получалось. Уже позднее исследователи нашли 21 образец экскрементов, а сотрудники Ньюкаслского и Бристольского университетов, а также Университета штата Орегон изучили их в лаборатории.

Оказалось, что 13 образцов экскрементов из 21 принадлежали древним людям. При этом возраст самых старых фекалий составлял не менее 12,2 тыс. лет. Открытие позволило усомниться в ранее господствовавшей теории, что родоначальниками американских индейцев были представители культуры Кловис.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

08.07 / Мнение: Границы России 850-2020

25.06 / Ученые полностью уничтожили рак с помощью экспериментальной ультразвуковой технологии

26.05 / Звезда «Сватов» Инна Королева раскрыла подробности съемок седьмого сезона сериала

10.06 / Королева Рания поздравила короля Абдаллу с 27-й годовщиной их брака

20.06 / Мнение. Чехи оскорбили черных: негры – пособники Гитлера

13.05 / Кейт Бекинсейл высмеяла кулинарные мастер-классы знаменитостей, “сделав” пиццу из своего кота

03.06 / Том Круз строит в Англии защищенную от COVID-19 деревню для возобновления съемок нового фильма “Миссия невыполнима”

12.06 / Адиль Ширинов раскрыл новые подробности о проектах Aurus

18.05 / Старушка-призрак стала причиной того, что этот дом никто не хочет покупать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска