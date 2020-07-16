По экскрементам ученые убедились в более раннем появлении первых людей в Америке

16.07.2020, 8:53, Разное

Британские исследователи после изучения экскрементов, обнаруженных в пещерах Пэйсли на западе США, убедились в том, что древние люди присутствовали в Америке более 12 000 лет назад. До этого ранними предками американцев считались представители культуры Кловис, результаты новых исследований эксперты опубликовали в журнале Science Advances.

Пещеры Пэйсли начали изучать еще в 1930-х годах. Уже тогда здесь были найдены артефакты, указывавшие на присутствие древних людей в прошлом, однако костных останков обнаружить не удалось, поэтому датировать археологические объекты не получалось. Уже позднее исследователи нашли 21 образец экскрементов, а сотрудники Ньюкаслского и Бристольского университетов, а также Университета штата Орегон изучили их в лаборатории.

Оказалось, что 13 образцов экскрементов из 21 принадлежали древним людям. При этом возраст самых старых фекалий составлял не менее 12,2 тыс. лет. Открытие позволило усомниться в ранее господствовавшей теории, что родоначальниками американских индейцев были представители культуры Кловис.