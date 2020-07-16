Человечеству предсказали сокращение популяции к концу века

16.07.2020, 8:48, Новости дня

К 2100 году численность людей на планете сократится до 8,8 млрд, а коэффициент рождаемости упадет до 2,1 из-за доступности образования и контрацепции для женщин, следует из исследования Института показателей и оценки здоровья (IHME) медицинского факультета Вашингтонского университета.

Население Земли к 2064 году может достичь 9,7 млрд человек, но к концу века эта цифра сократится до 8,8 млрд, потому что улучшится доступность образования и контрацепции для женщин, передает «ИноTV» со ссылкой на CNN.

Во вторник медицинский журнал The Lancet опубликовал анализ демографической модели, согласно которой к 2100 году в 183 из 195 стран коэффициент рождаемости будет ниже, чем нужно для поддержания текущей численности населения. В результате порядка 23 стран, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, столкнуться с сокращением жителей почти в два раза.

В то же время население Африки к югу от Сахары может увеличиться в три раза, потому почти половину населения Земли к концу века будут составлять африканцы.

Согласно выводам ученых, в таких странах, как Индия и Китай, резко сократится население трудоспособного возраста, что замедлит экономический рост и негативно скажется на рабочей силе и системах социальной поддержки, а также приведет к перераспределению мировых лидеров.

Из-за увеличения средней продолжительности жизни по всему миру количество людей старше 80 лет увеличится в шесть раз, а число детей младше пяти лет сократится на 40%.

Отмечается, что иммиграция компенсирует демографический кризис, особенно в странах с низким коэффициентом рождаемости – в США, Австралии и Канаде.

Указывается также, что либеральная иммиграционная политика позволит сохранить неизменную численность населения и поддержит экономический рост даже в случае падения рождаемости.

Ранее аналитический центр Global Footprint Network сообщил, что человечество использует ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем планета способна восстановить. Отмечается, что с каждым годом день экологического долга приходит все раньше.