 

СРО СП БАД пытается ввести в заблуждение премьер-министра Мишустина?

16.07.2020, 8:37, Разное

На днях саморегулируемая организация “Союз производителей БАД к пище” (СРО СП БАД) направили открытое письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором было указано, что данная организация “не является непосредственными участниками событий, происходящих вокруг iHerb в РФ”.

Но судя по сообщениям в СМИ, все не так однозначно. Как пишет “Право.ру”, в 2018 году именно СРО СП БАД стали инициатором иска к iHerb. “На iHerb пожаловался директор “Союза производителей БАД к пище” Александр Жестков: он решил, что на сайте реализуются БАД и пищевые добавки, которые не соответствуют российскому техническому регламенту”, – сообщал портал. Журналисты утверждали, что Жестков в суде первой инстанции (Засвияжский городской суд Ульяновска) выступал в качестве заинтересованного лица по делу.

Создается впечатление, что открытое письмо СРО СП БАД стало своеобразным ответом на открытое письмо Автономной некоммерческой организации “Центр Проблем Аутизма” (АНО ЦПА), которое на прошлой неделе опубликовал “Коммерсантъ”.

В письме представители АНО ЦПА призывают премьер-министра России Михаила Мишустина обратить внимание на блокировку мобильных приложений маркетплейса iHerb по решению Ульяновского областного суда. По их мнению, такое решение является дискриминационным для детей-аутистов, так как Россия не производит БАДы нужного качества и импортирует их в недостаточном количестве.

Ранее Александр Жестков выступал с критикой в адрес iHerb и реализуемой на сайте продукции на центральном российском телевидении.

СРО СП БАД в России представлен такими организациями, как “Эвалар”, Pfizer, Bayer, Herbalife и другими российскими и зарубежными производителями биологически активных добавок. По всей видимости, платформа iHerb, поставляющая БАД-ы со всего мира в Россию, является для них серьезным конкурентом.



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