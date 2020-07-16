 

Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала

16.07.2020, 8:23, Разное

Телеведущая зачитывала новости об опасности заражения коронавирусом на курорте, когда почувствовала, что один из передних зубов вот-вот выпадет. Времени на раздумья не было, но Падалко не растерялась: она аккуратно прикрыла рот рукой, подхватила выпавший зуб и спрятала, продолжив рассказывать о COVID-19.

Поведение журналистки многих восхитило. Некоторые пользователи удивились, как Падалко смогла сохранить самообладание в такой ситуации. “Бедная! Как такое может случиться?! Но молодец! Уважуха!” – поддержали ее в Сети.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Личное: Конец печенегам. И половцам

06.07 / Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось силой забирать у кришнаитов

15.05 / Бывшая девушка Кары Делевинь подогрела слухи о романе с рэпером G-Eazy

13.06 / Муж Бородиной удивил словами о разводе

18.06 / Личное: Сама себя стесняется

28.05 / Собянин объявил о новых послаблениях режима самоизоляции в Москве

19.06 / Путин показал журналистам “тайную комнату” в Кремле

15.05 / Первая прогулка: Хлоя Севиньи с сыном Ваней и бойфрендом Синишей в Нью-Йорке

12.05 / «Сохраняйте спокойствие и продолжайте движение»

11.07 / Составлен ТОП-5 космических мест на Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска