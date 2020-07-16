Такое впечатление, что за отель “Днепр” торгуются Пэрис Хилтон против Иванки Трамп. Вот что значит прозрачный и открытый конкурс

16.07.2020, 8:18, Новости дня

Такое впечатление, что за отель “Днепр” торгуются Пэрис Хилтон против Иванки Трамп, где-то рядом пробегают еще пару арабских шейхов, а в засаде сидит Сорос и Билл Гейтс.

И это за отель, который построили в 60-е, где надо менять все коммуникации и желательно все номера.

Вот что значит прозрачный и открытый конкурс.

Респект Дмитрию Сенниченко. И да, где там друзья Медведчука, которые рассказывали, что отель отдадут за бесценок?

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора