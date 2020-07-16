Такое впечатление, что за отель “Днепр” торгуются Пэрис Хилтон против Иванки Трамп. Вот что значит прозрачный и открытый конкурс
16.07.2020, 8:18, Новости дня
Такое впечатление, что за отель “Днепр” торгуются Пэрис Хилтон против Иванки Трамп, где-то рядом пробегают еще пару арабских шейхов, а в засаде сидит Сорос и Билл Гейтс.
И это за отель, который построили в 60-е, где надо менять все коммуникации и желательно все номера.
Вот что значит прозрачный и открытый конкурс.
Респект Дмитрию Сенниченко. И да, где там друзья Медведчука, которые рассказывали, что отель отдадут за бесценок?
Источник: Sergey Fursa / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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