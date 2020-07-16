Ученые озвучили вероятную причину аномальной жары в Сибири

16.07.2020, 8:09, Разное

Международная группа ученых назвала вероятную причину аномальной жары в Сибири. Специалисты из России, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Франции считают, что всему виной деятельность человека, результаты наблюдений были опубликованы на сайте World Weather Attribution.

Климатологи изучили колебания средней температуры в Сибири в период с января по июнь текущего года. Кроме того, они зафиксировали рекордный показатель в Верхоянске, где 20 июня температура достигла максимальных значений, хотя данный район относится к Арктическому региону. Выяснилось, что на все эти события и продолжительность тепла в Сибири оказала влияние деятельность человека.

По словам ученых, затяжные периоды жары случались и ранее, но происходят они крайне редко. Так, подобные колебания температуры наблюдались 130 лет назад. Однако сейчас явление носит систематический характер, поэтому к 2050 году ожидается, что в Сибири температура повысится минимум на 2,5 градуса, если сравнивать значения с 1900 годом. Но не исключено, что ее рост может составить даже 7 градусов.