 

Ученые озвучили вероятную причину аномальной жары в Сибири

16.07.2020, 8:09, Разное

Международная группа ученых назвала вероятную причину аномальной жары в Сибири. Специалисты из России, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Франции считают, что всему виной деятельность человека, результаты наблюдений были опубликованы на сайте World Weather Attribution.
Климатологи изучили колебания средней температуры в Сибири в период с января по июнь текущего года. Кроме того, они зафиксировали рекордный показатель в Верхоянске, где 20 июня температура достигла максимальных значений, хотя данный район относится к Арктическому региону. Выяснилось, что на все эти события и продолжительность тепла в Сибири оказала влияние деятельность человека.

По словам ученых, затяжные периоды жары случались и ранее, но происходят они крайне редко. Так, подобные колебания температуры наблюдались 130 лет назад. Однако сейчас явление носит систематический характер, поэтому к 2050 году ожидается, что в Сибири температура повысится минимум на 2,5 градуса, если сравнивать значения с 1900 годом. Но не исключено, что ее рост может составить даже 7 градусов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: И в чём тогда смысл всего этого цирка?

05.07 / Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

22.05 / Ученые из Нижнего Новгорода участвуют в создании “мозга на чипе”

18.06 / Виагра может вызывать серьезные внутриутробные осложнения — выводы ученых

13.06 / “Уходят огромные деньги”: алкаш-убийца Ефремов может откупиться от тюрьмы

10.07 / Украинские военные испытали американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin

15.06 / Что произошло за ночь 15 июня

18.06 / Мнение: О том, что точно ждёт Москву после 2 июля

30.05 / Мнение: Американский гвоздь в крышку гроба навальнизма

14.07 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска