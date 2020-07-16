 

Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

16.07.2020, 8:08, Новости дня

Госдеп США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и США, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Евросоюз, говорится в документах внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в описании гранта, Вашингтон «стремится к укреплению» сербско-американских отношений и ознакомлению общественности Сербии с культурой и ценностями США.

«Также мы хотим оказать сербскому народу помощь путем содействия экономическому развитию, укрепления демократии, защиты прав человека, развития региональной стабильности и продвижения к вступлению в состав ЕС», – передает RT сообщение Госдепа.

На реализацию программы будет выделено до 325 тыс. долларов. Претендовать на грант могут американские и сербские НКО, организации гражданского общества или государственные учреждения.

Кроме того, в этот период посольство США в Белграде проводит конкурс проектов среди организаций в поддержку программы по изучению английского языка, бюджет которой составит 170 тыс.долларов. «Достижение прогресса на пути к вступлению в ЕС. Например, с помощью проектов, которые помогут сербским официальным лицам и госслужащим улучшить знание английского языка, что необходимо для ускорения процесса интеграции Сербии в ЕС», – обозначили тему проектов в посольстве.

Напомним, сербские СМИ сообщили, что наемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК) американской Blackwater принимали участие в протестах в Белграде, переросших в столкновения с полицией.

Ранее также сообщалось, что госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ.



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