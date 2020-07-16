Ереван показал видео удара Азербайджана по армянскому селу

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16.07.2020, 7:53, Новости дня

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обнародовала фото- и видеокадры удара Баку по армянскому селу Айгепар, находящемуся на границе с Азербайджаном.

На видеокадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в населенном пункте, предположительно, в результате артобстрела.

«Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар», – передает РИА «Новости» комментарий Степанян к видео.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Напомним, ранее в четверг представители пресс-служб военных ведомств Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



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