 

В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на 50 тыс. рублей

16.07.2020, 7:53, Новости дня

Нарушение тишины по ночам в жилом многоквартирном доме может стоить россиянам до 50 тыс. рублей штрафа, сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Осенью Госдума планирует рассмотреть законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьей об обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в том числе соблюдать требования пожарной безопасности и режим тишины ночью, передает «Парламентская газета».

«Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тыс. рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тыс. рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», – отметил Выборный.

По его словам, за нарушение тишины наказывать в первую очередь будут собственника жилья, а не квартиросъемщика.

Такое Выборный уточнил, что период, когда нельзя шуметь, будет устанавливаться в зависимости от наступления темноты в регионах. Например, в Москве нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра.

Депутат добавил, что в каждом субъекте федерации появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.

Напомним, ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. Также ответственность грозит тем, кто «не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля».

Также в Совете Федерации предложили ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность бизнеса за громкую музыку и строительный шум в ночное время.



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