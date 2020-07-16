 

Россиян предупредили о росте цен: виноват слабый рубль и коронавирус

16.07.2020, 7:37, Разное

Эксперты Банка России подготовили доклад о динамике потребительских цен по итогам второго квартала 2020 года. Специалисты предполагают, что скачок стоимости товаров и услуг произойдет сразу после полного восстановления работы сферы торговли.

На повышение цен окажут влияние два фактора. Первый – слабые позиции национальной валюты в начале 2020 года, второй – отложенный спрос из-за пандемии коронавируса в стране.

В Банке России уточнили, что вскоре ситуация с ценами на товары и услуги должна стабилизироваться. Сотрудники регулятора считают, что рост стоимости будет временным.

Изменятся и другие важные экономические показатели. Например, до конца 2020 года Банк России прогнозирует постепенный рост инфляции. Только в июне она увеличилась сразу на 0,19%, достигнув 3,21%.

Отметим, что недавно рекордно выросла цена на бензин Аи-95. Как писали “Дни.ру”, стоимость топлива поднялась до 57,31 тысячи рублей за тонну, что стало историческим рекордом.

Растут в стране и тарифы ЖКХ. Власти приняли решение увеличить стоимость коммунальных услуг, несмотря на пандемию коронавируса.



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