 

В Тольятти обнаружили мегалит

16.07.2020, 7:32, Разное

Фотографии необычной достопримечательности выложили пользователи социальных сетей.

Единственной разницей, судя по фотографии, стал размер. Конечно, до британского Стоунхенджа ещё далеко. В тольяттинском случае только два огромных камня держат третий.

В комментариях к посту люди делятся предположениями о том, где располагается данное сооружение. Некоторые считают, что оно может находиться в дендропарке Автограда.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Мнение: Только в этой стране население могло перестать доверять полиции…

10.05 / Алена Шишкова после кардинальной смены имиджа напоминает Анастасию Решетову

21.06 / Татьяна Буланова располнела после экстренной госпитализации

24.05 / Мнение: Ты, конечно, сразу в рай

04.07 / Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму

25.06 / Обошел холм и бесследно исчез: Случай с пропажей компьютерщика в Большом Каньоне

09.05 / Плющенко увел еще одну чемпионку у Тутберидзе

21.06 / Звезда сериала “Универ” разводится после пяти лет брака

08.06 / Мнение: Правительство ослабляет ограничения на въезд и выезд из РФ

30.06 / Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска