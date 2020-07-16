В Тольятти обнаружили мегалит
16.07.2020, 7:32, Разное
Фотографии необычной достопримечательности выложили пользователи социальных сетей.
Единственной разницей, судя по фотографии, стал размер. Конечно, до британского Стоунхенджа ещё далеко. В тольяттинском случае только два огромных камня держат третий.
В комментариях к посту люди делятся предположениями о том, где располагается данное сооружение. Некоторые считают, что оно может находиться в дендропарке Автограда.
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