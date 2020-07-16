 

Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

16.07.2020, 7:14, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Марьинки, Талаковки, Гнутово, Водяного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Новолуганского, Орехово и Новотошковского.

По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

“За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ДСНС Украины”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе активности не проявляли.

Зведення станом на 07:00 16 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення15 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 15. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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