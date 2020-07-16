Максим Галкин собрал с огорода Пугачевой кабачки и перцы

16.07.2020, 7:09, Разное

Российский юморист и шоумен Максим Галкин продемонстрировал урожай с огорода Аллы Пугачевой. В Instagram супруг певицы опубликовал фотоснимки с кабачками и перцами, которые они вырастили в теплице.

Несмотря на то, что режим самоизоляции в Москве был ослаблен и практически полностью отменен, звездные супруги продолжают жить в загородном особняке. Максим Галкин периодически публикует подробности о жизни в социальных сетях. Так, недавно стало известно, что они собрали урожай с огорода.

Кроме того, Галкин показал оладьи, выпеченные из свежих кабачков, выращенных в их собственной теплице. Однако подписчики так и не дождались ответа на вопрос, кто занимался их приготовлением. Супруг Аллы Пугачевой поблагодарил внимательных фанатов за то, что те в прошлом году заметили тлю на розах. В этом году вредители были изведены заранее.