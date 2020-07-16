Встречи с поконгом – гниющим живым трупом в саване

16.07.2020, 7:04, Разное

Поконг это индонезийский призрак или что-то вроде зомби, который представляет собой разлагающуюся человеческую фигуру, завернутую в белый погребальный саван.

Его руки и ноги плотно стянуты веревками савана по мусульманскому обычаю, поэтому передвигаться он может лишь прыгая вертикально. Чаще всего его видят в сельской местности, где покойных до сих пор хоронят не в гробах, а закапывая в белом саване.

Видят поконга и в Малайзии, там его зовут Ханту Бангкус, что буквально переводится "призрак в саване".

Большая часть историй от очевидцев о встречах с поконгом происходит, когда очевидец едет в машине по грунтовой сельской дороге и внезапно на дорогу выскакивает нечто белое, как живой кокон, и передвигающееся длинными прыжками.

Лицо у поконга бледно-зеленое, иссохшееся как мумия или сильно сгнившее. Вместо глаз обычно два темных провала в черепе.

Что нужно этому призраку, не известно, он бесцельно прыгает по ночам, пугая очевидцев, но не причиняя никому особого вреда. Однако если ему чем-то помешать, хотя бы просто преградить путь, он может быть очень яростным.

Поконг перемещается очень длинными прыжками, порой за раз перепрыгивая несколько десятков метров. И если он увидит вас, то может начать прыгать вслед за вами. В этом случае есть два способа избавиться от поконга: либо упасть на землю, притворившись мертвым, либо попытаться убежать от него извилистым путем.

Одна из самых известных историй о встрече с поконгом, которую называют полностью правдивой, произошла с некой маленькой девочкой из малайзийской деревни. Каждый день она ходила в школу, а после школы посещала особые религиозные уроки и для этого ей надо было каждый день проходить мимо леса.

Деревья в этом лесу росли очень плотно друг к другу и поэтому не пропускали света. Там было очень темно и сыро, место казалось страшным и люди старались тут не ходить. Девочка тоже очень боялась этого леса, но другой путь был куда длиннее и она стала бы опаздывать на уроки, если бы ходила другим путем.

И вот однажды вечером она шла после религиозных уроков домой и когда проходила мимо леса, вдруг услышала позади себя странные звуки. Они звучали словно о землю с равными промежутками ударяли бревно. Девочка испугалась, но не обернулась, зато ускорила шаг и начала читать вслух молитвы.

Однако звуки тоже ускорились, когда девочка ускорила шаг и потом стали нагонять ее. Тогда девочка решила обернуться и пришла в ужас: позади нее вертикально стоял совсем маленький детский поконг – гниющий трупик младенца в белом погребальном саване.

Девочка в страхе закричала ему "Уходи! Я тебя не трогала и ты меня не трогай!", а потом побежала по дороге домой так быстро как могла. И снова она услышала позади себя эти звуки бух-бух-бух – младенец-поконг прыгал и не отставал от нее.

В отчаянии девочка решила срезать путь через заросли, она кое-как продралась через кусты, а потом выбежала на другую тропинку и петляя побежала по ней. Эта хитрость похоже удалась, звуки бух-бух-бух остались далеко позади нее.

Когда девочка добежала до дома, она вся дрожала от шока и страха. Она пояснила маме о том, кого встретила и тогда мама сказала ей, что это был поконг. Она также поведала ей, что надо было сделать, чтобы избавиться от него – всего лишь развязать веревки на верхней части его савана. Считается, что если сделать это, то ты освобождаешь беспокойную душу призрака и он прекратит преследовать людей.

Кадр из индонезийского фильма ужасов

На днях на сайте Reddit появилась еще одна история о встрече с поконгом. Рассказал ее пользователь с ником "ThothofTotems". История произошла с его мамой, когда она была ребенком.

"Ей тогда было 9 или 10 лет и как все местные дети она после школы ходила на уроки Корана в местную мечеть. Возвращались оттуда уже затемно, поздним вечером. Всего у мамы было 2 старших брата и 4 сестры.

Их дом стоял чуть поодаль от остальных, на вершине холме посреди небольшой каучуковой плантации. В тот вечер по возвращению из мечети старшие братья начали баловаться и убежали вперед, оставив своих сестер на дороге одних. Дорога была темной и единственным источником света была луна и небольшой факел, который несла одна из сестер.

И когда они шли по плантации, они услышали странные звуки, это было похоже, словно кто-то бил палкой по стволу каучукового дерева. Бум-бум-бум!

Моя мама и ее сестры тут же остановились и стали осматриваться, пытаясь найти источник звуков. Звуки оказались позади них и с каждым разом приближались к детям. Тогда девочки решили побыстрее идти дальше, но и звуки приблизились. А потом дети почуяли запах.

Моя мама рассказывала, что это был один из самых ужасных запахов, что она могла вспомнить. Воняло гнилой разлагающейся плотью. Именно тогда девочки поняли, что это не шутка их старших братьев, а что-то и правда страшное.

Та девочка, что держала факел, была самой смелой и она решила обернуться назад и посмотреть, что там такое. И она даже не успела закричать, она лишь глубоко вздохнула и упала на землю, потеряв сознание.

Моя мама подхватила факел, выпавший из ее руки, а другие девочки стали пытаться привести сестру в чувство. К тому времени стуки стали совсем близкими и запах еще более сильным. БУМ-БУМ-БУМ!

Девочки разом повернулись в ту сторону и замерли от ужаса: Они увидели вертикальную белую фигуру поконга в саване, который прыгал с одного дерева на другое и его прыжки и издавали эти стуки.

В шоке девочки застыли на месте и лишь смотрели как это существо приближается к ним. А потом моя мама смогла выкрикнуть "Бежим"! и они все помчались по тропинке, заодно утаскивая с собой потерявшую сознание сестру. Они бежали так несколько минут и все это время поконг прыгал за ними, а потом они наконец добежали до своего дома.

Там они увидели у ворот своего отца и дедушку, они уже волновались, что девочек так долго нет. Моя мама уже собралась рассказать им, кого они увидели, но дедушка уже заметил поконга и закричал "Быстро все войдите в дом, спрячьтесь под столом и заприте дверь!".

Моя мама и ее сестры сделали как было сказано, таким образом на улице во дворе остался лишь дедушка. И моя мама могла видеть через окно как поконг прыгает все ближе и ближе к дедушке. Потом бабушка велела всем залезть под стол и наступила жуткая тишина. Не было слышно даже кваканья лягушек.

В этой тишине бабушка безостановочно начала читать молитвы, а потом раздался стук в дверь. Моя мама решила, что это дедушка хочет войти, хотела открыть дверь, но ее остановили "Нет, не сейчас!, – прошептала ей бабушка.

Стук в дверь продолжился и стал все громче. Потом застучало в окна, в другое окно, в еще одно. Вскоре стучало во все стены дома, как будто все жители деревни разом пришли сюда. Девочки сидели и обнимали друг друга, а бабушка молилась.

Так прошло 5 минут и тут все стихло. Снова заквакали лягушки, запели сверчки. Потом в дверь снова постучали и теперь это был обычный стук. Бабушка открыла дверь и там стоял дедушка. Он выглядел обессиленным, но улыбнулся и сказал, что кошмар закончился".