«В моем лесу живет что-то большое и страшное»

16.07.2020, 7:04, Разное

Эту историю вчера пояснила пользовательница сайта Reddit с ником "spooktober36s". Ей 27 лет и вместе со своим партнером она живет на частном участке рядом с большим национальным лесом Северной и Южной Каролины.

"Я всегда мечтала жить в лесу на горе и мы были счастливы, когда нашли этот участок земли в 15 акров. Всего в 5 минутах ходьбы отсюда находится озеро, поэтому мы купили его сразу же как нам одобрили кредит.

Мы поставили сюда временный трейлер, в котором живем, пока строим наш дом. Сейчас там лишь поставлен фундамент, каркас и перекрытия крыши.

Мы переехали на наш участок в конце мая 2020 года и поначалу все казалось великолепным. Несколько недель назад я стала ходить на прогулки в лес со своими двумя собаками. Я наслаждалась пейзажем, потому что там и правда все очень красиво.

Однажды мы зашли так далеко, что подошли к самому краю моей собственности. Дальше начинался национальный лес и мы захотелось пойти туда, так как я знала. где-то там есть тропа, которая ведет на вершину горы (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Я намеревалась позвонить своему парню, когда доберусь до вершины, чтобы он подъехал за мной на автомобиле. От нашего дома до туда около полтора часа пешком, но там есть дорога, которую используют работники лесного хозяйства.

Я была примерно на полпути к вершине, когда моя немецкая овчарка по кличке Креш кинулась за деревья с громким лаем. Обычно его не так просто завести, он хорошо обучен и не ведет себя подобным образом. К счастью, вторая моя собака осталась при мне.

Мы с ней пошли в глубь леса в поиска Креша, когда я услышала звуки, которые показались мне похожими на вопли кабана. Если вы никогда не слышали дикого кабана, то представьте себе настоящего демона из Ада, вот именно так его крики и звучат.

Я испугалась, что если там и правда кабан, то он может ранить или даже убить Креша, кабаньи клыки одним ударом могут распороть собаке брюхо. Я стала кричать "Креш, ко мне!", а потом услышала его громкий лай и пошла в ту сторону.

Я обнаружила своего пса сидящим у подножия дерева, он смотрел вверх на дерево, лаял и рычал. Я пыталась оттащить его с этого места, но он не сдвинулся. Мне пришлось буквально поднять эту тяжеленную псину на руки и отнести ее на расстояние примерно 30 метров от дерева. Там я посадила Креша на землю.

Моя вторая собака в это время оставалась у того дерева и она вела себя нервно, поджав хвост и скуля. Я позвала ее к себе, но она развернулась и побежала прочь и от меня и от дерева.

Я подошла к дереву и стала пытаться рассмотреть что там такое наверху. Из-за веток я не могла много увидеть, но то, что я там разглядела, показалось похожим на очень большого енота с толстой пушистой задницей.

Я решила возвращаться домой и мне понадобилось два часа, чтобы дойти обратно. Я пояснила своему парню о поведении собак и он посоветовал мне больше не спускать их в лесу с поводка.

Потом я пояснила ему про странного енота или опоссума, который издавал звуки как вопли кабана, и он не нашелся чем ответить, сказал лишь "в лесу много разных животных".

Прошло несколько дней. Я работала в доме, когда услышала как собаки заволновались. Креш начал подпрыгивать и смотреть в окно, одновременно лаять и рычать, а вторая собака тоже забеспокоилась. Я выпустила обоих наружу, но когда через 10 минут я снова открыла дверь, Креша там уже не было, на крыльце сидела лишь моя вторая маленькая собачка, прижавшись к стене.

Я вышла и стала звать Креша и осматривать окрестности, пытаясь увидеть среди деревьев его черную шерсть. Но я нигде не видела его и даже не слышала его лая. Тогда я решила поискать его.

Первым делом я пошла туда, где у нас на участке строился дом и увидела, что Креш стоит там. Он стоял, уставившись вперед в одну точку, и был полностью неподвижным. Я позвала его, но он никак на мой голос не отреагировал. Тогда я подошла к нему и заметила то, что видел он.

Это существо было очень большим и стояло на четырех конечностях. Я не понимала что это такое. Сначала оно напомнило мне медведя без шерсти, однако я знала, что в этом лесу медведи не водятся. Я дважды тщательно проверила этот факт, когда мы собирались сюда переезжать.

Потом я увидела, что это точно не медведь, существо было очень истощенным. На его спине было немного темных волос или меха. Передней части головы я не видела, однако то, что я видела, совсем не было похожим на морду животного.

Я ухватила Креша за ошейник и стала оттаскивать его назад, стараясь не создавать много шума. Однако я почувствовала, что это существо наблюдает за нами и я сама старалась не спускать с него глаз, пока оттаскивала собаку на середину строящегося участка.

Между нам было около 10 ярдов 910 метров) когда я снова услышала те же кабаньи вопли. Эти звуки исходили от этого существа. Креш тут же начал лаять и стал дергаться из моих рук, чтобы побежать в ту сторону. Однако я крепко держала его, а потом побежала с собакой к нашему трейлеру.

Я скрылась с Крешем внутри, закрыла дверь и схватила наш пистолет. Потом стала звонить своему парню, чтобы он немедленно приезжал домой. Уже через 10 минут он был с нами и тут же поехал на стройку дома, а потом вернулся и сказал, что никого там не увидел.

После этого прошло еще несколько недель и в прошедшие выходные я снова заметила это существо. Мой парень работал допоздна, поэтому остаток дня я сидела в трейлере и не выходила. Лишь вечером я выпустила собак на улицу, так как они начали проситься в туалет. Однако Креш снова убежал в лес, а маленькая собака дрожала от страха на крыльце, а потом вбежала в трейлер и забилась под стол.

Я взяла фонарик и пошла искать Креша. Я заметила большое темное пятно в задней части строящегося дома и пошла туда. Я подходила к нему, а он не двигался. А потом я услышала лай Креша позади меня и в одно мгновение поняла, что это "темное пятно" впереди меня не моя собака. У меня словно сердце упало в живот.

Я ощутила всепоглощающее чувство страха, но одновременно и гнева, а потом я сделала очень глупую вещь. Я начала орать на это существо и кинула в его сторону несколько палок. Я кричала, чтобы оно убиралось обратно в свой лес с моей земли, потому что иначе я его прикончу. Серьезно, я уже думала, что начала сходить с ума.

Я была от него на расстоянии всего нескольких метров, когда оно прыгнуло в заросли и его задние ноги были такими длинными, что я даже испугалась, что он заденет ими меня. В нос шибанул запах сырой земли и гнили.

Когда оно прыгнуло, я на эти мгновения сумела хорошо рассмотреть его заднюю часть. Она напоминала нечто человеческое с длинными конечностями и достаточно коротким торсом. К счастью, мой приступ безумия тут же закончился и я не отважилась преследовать его в темном лесу. Когда я возвращалась к дому и Крешу, я снова слышала из леса кабаньи вопли.

Потом я пояснила обо всем своему парню и он мне поверил. Я позвонила своему отцу и он порекомендовал мне окурить участок и дом шалфеем, а потом пригласить индейского шамана. По мнению моего отца я столкнулась со скинуокером (индейским оборотнем). Мой отец сам по происхождению индеец.

Сейчас я не знаю что делать с этой ситуацией. Я купила специальные веревки, чтобы собаки не убегали в лес, когда я выпускаю их из трейлера. И я всегда теперь ношу с собой пистолет. Я люблю природу, лес, горы, люблю свою землю, но теперь каждый раз, когда я выхожу наружу, я испытываю страх".