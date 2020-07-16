Зачем же снова изобретать автомат Калашникова, когда можно украсть у русских?

16.07.2020, 7:04, Разное

США хотят производить российское оружие

Michael Peck Contributor 14 июля 2020 г

На снимке: автомат Калашникова АК-47 и гранатомет Калашникова (так в тексте, примечание переводчика) РПГ-7 на стенде, сфотографированы во время посещения французского 4-го вертолетного полка спецназа (4-й роты) 13 июня 2019 года в По, на юго-западе Франции. (Фото IROZ GAIZKA / AFP) (а IROZ GAIZKA / AFP VIA GETTY IMAGES)

Видите этот русский автомат Калашникова? Эти русские минометную мину и противотанковый гранатомет?

Это может быть сделано в Америке.

Армия США хочет приобрести оружие, разработанное в Советском Союзе, которое может быть использовано американскими союзниками, теми из них, кто сегодня такое вооружение использует. Согласно объявлению о новом контракте, это включает в себя «боеприпасы и оружие, произведенные и используемые странами бывшего Советского Союза (БСС) или Восточного блока», .

Это военное имущество «не может быть закуплено через систему снабжения армии», – отмечается в сообщении. В конечном итоге цель заключается в заключении пятилетнего контракта (на 2022–2026 годы), на производство боеприпасов, которые будут поставляться в США и за рубеж.Product Director Special Ammunition and Weapon Systems

Список требующегося армии вооружения, судя по июньской (2020 г.) презентации коммерческого директора по «Специальным боеприпасам и системам оружия», включает в себя ошеломляющий ассортимент разнообразных средств поражения. В него входят советские противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, гаубичные и минометные боеприпасы в диапазоне от легких 60-миллиметровых до тяжелых 152-миллиметровых снарядов, 125-миллиметровые выстрелы для танковых пушек, 23- и 30-миллиметровые боеприпасы, противотанковые гранаты РПГ и патроны для автоматов АК-47 и АК-74.

Советский Союз стал историей 30 лет назад. Но, несмотря на это, остается, пожалуй, самое долгоживущее наследие Советской империи – колоссальное количество оружия, которое она поставляла своим спутникам в Восточной Европе, правительствам стран третьего мира и различным партизанам и террористам. Есть также много стран, таких как Китай и Болгария, которые производят и экспортируют оружие советского дизайна. Автоматы, артиллерия и танки восточноевропейского производства оказались на переднем крае конфликтов, таких как сирийская гражданская война .

Но получить боеприпасы советской разработки может быть не так просто. В презентации армии США отмечается, что проблемы включают в себя «ограниченные источники поставок» и нежелание некоторых европейских стран допускать транзит этих боеприпасов через свою территорию.

Интересно, что еще одно препятствие заключается в том, что некоторые поставщики могут быть слишком политически сомнительными, чтобы Вашингтон мог вести дела с ними: «Ранее приемлемые поставщики больше не могут быть допущены (могут подпадать по санкции)», предупреждает армия США. Армия также будет проверять боеприпасы, чтобы убедиться, что они соответствуют техническим требованиям.

Идея использования иностранного оружия не нова. Спецслужбы и спецподразделения по всему миру уже давно используют иностранное оружие во время секретных операций, это дает возможность правдоподобно отрицать своё участие. В 2017 году Командование специальных операций США искало американских производителей для производства легких и тяжелых пулеметов советской эпохи, которые могли бы поставляться союзникам США. Российские оборонные производители осудили такие планы, как воровство , несмотря на российскую историю копирования оружия западного дизайна, такого как, например, бомбардировщик B-29 . Российские производители оружия также обрушились с резкой критикой на Китай за копирование их продукции.

Почему США хотят приобретать оружие советских времен для своих союзников, а не отправлять им американское оружие? Ответ прост – дело в удобстве. Многие правительства и группы, которые поддерживают США, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, годами использовали советское оружие.

Современные американские вооружения, возможно, превосходят старые образцы времен холодной войны Но они более сложные, более требовательны к обслуживанию и потребовали бы переподготовки клиентов для использования оборудования западного типа. АК-47 и РПГ-7 могут быть устаревшими, но они просты и надежны, и бойцы от Никарагуа до Сомали и Сирии знают, как их использовать.

Зачем же снова изобретать автомат Калашникова?