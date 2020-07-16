“С одной стороны Россия наклоняет, с другой – Запад намекает”

16.07.2020, 7:04, Разное

Лукашенко рассказал о сложном положении страны

15.07.2020

“С одной стороны РФ наклоняет, с другой – Запад намекает”. Лукашенко рассказал о сложном положении страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил западные страны в двойных стандартах и пожаловался на сложное положение страны, расположенной между Европейским Союзом и Россией.

Об этом он заявил на встрече с активом Витебской области, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, соседи на Западе иногда применяют двойные стандарты при оценке ситуации в Беларуси, особенно во время выборов, в то время как РФ не входит в положение и продолжает гнуть свою линию.

“Попали мы в очень серьезную ситуацию. С одной стороны РФ с ее позицией “не потерять, наклонить и пристегнуть”, с другой – демократия на Западе. Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений”, — сказал политик.

Также он напомнил о разгонах протестов во Франции и США. “Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются”, — заявил Лукашенко.

Как он считает, западные критики решили “опять потренироваться” на Беларуси, но у них ничего не получится. Лукашенко добавил, что Беларуси “не прячется” от наблюдателей. “Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить”, — добавил он.

Пул N3

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Лукашенко: Попали мы в очень серьезную ситуацию. С одной стороны РФ с ее позицией «не потерять, наклонить и пристегнуть», с другой – демократия на Западе. Они уже нам начинают намекать – вы тут смотрите, чтобы было демократично, чтобы на улице не было столкновений. Я недавно Макрону сказал «ты посмотри, что у тебя желтые жилеты творят и как ты там воюешь». Вы видите, что в США происходит, без взрывчатки и слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются!

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19.9Kviews Jul 15 at 14:07

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. ЦИК отказал в регистрации основным оппонентам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО. Его недопуск на выборы вызвал массовые акции протеста, которые переросли в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Как сообщалось, сегодня сотни минчан выстроились у здания ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ допускать к выборам соперников Лукашенко.