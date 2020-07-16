 

Суд отменил решение по делу о хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей

16.07.2020, 6:53, Новости дня

Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей гендиректору группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давиду Тетро, который обвиняется в хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей, сообщили в суде.

«Суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Тетро, отменил постановление Тверского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом Мосгорсуд установил срок содержания под стражей Тетро до 29 июля включительно», – передает ТАСС сообщение суда.

По словам источника, близкого к следствию, Тетро заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал изобличающие показания на других фигурантов дела, в том числе руководителей кредитной организации, непосредственно участвовавших в хищении.

По версии обвинения, они выдавали «под откаты» заведомо невозвратные кредиты. Также Тетро сообщил следствию об иных преступлениях, совершенных в том числе участниками хищения денег у «Новикомбанка».

Адвокаты Тетро Руслан Соловьев и Александр Самухов отметили, что «данное решение, скорее всего, вынесено судьей в связи с отсутствием их доверителя при рассмотрении дела в суде первой инстанции, что является грубым нарушением его конституционных прав, в частности фундаментального права на защиту».

«Однако, мотивы принятия решения нам не известны, поскольку была оглашена лишь резолютивная часть судебного акта», – отметили защитники.

Напомним, в конце января Тверской суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давида Тетро, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что уголовное дело в отношении Тетро и его помощника Андрея Галочки было возбуждено по заявлению руководства Новикомбанка и службы безопасности Ростеха. Собеседник пояснил, что в 2012 году Новикомбанк выдал кредиты предприятиям, включенным в ОТК, которые не были возвращены.

По этим данным, ущерб составил 5,4 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Верховный суд США встал на сторону жертв взрывов посольств в Африке

22.05 / В интернете появилось скандальное объявление о бесплатной продаже трудного ребенка

26.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

18.05 / Правительство утвердило порядок дистанционной торговли лекарствами

05.07 / Мосийчук заявил, что погибший в Вене чеченец Умаров хотел рассказать политикам в США об убийствах, заказанных чеченскими властями

07.01 / При пожаре в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области погибли трое детей

03.06 / CNN – министр обороны Израиля намекнул на скорую аннексию Западного берега реки Иордан

23.06 / В семье Пугачевой ожидается рождение еще одного ребенка

28.05 / В Москве прошла масштабная дезинфекция

20.05 / Рекордное число москвичей выздоровело за сутки от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска