Мнение: О шокирующем родстве Ельцина и Путина

16.07.2020, 6:30, Разное

Общее представление заключается в том, что первый российский президент, пьяница Борис #Ельцин, отдал Россию во власть олигархам и американцам, поставив её на колени. А вот его преемник, дзюдоист Владимир #Путин, полжизни положил на то, чтобы поднять страну с колен, убрать гнёт Америки и равноудалить олигархов. И впредь положит живот на алтарь Отечества, лишь бы россиянам жилось лучше, пусть и не веселей.

Вся веселуха осталась в 1990-х.

Но вот что действительно важно. Оба этих исторических персонажа в действительности гораздо ближе друг другу, чем кажется. С поправкой на время и условия, они совсем не антагонисты, а практически родственные души. Можно сказать, сиамские близнецы.

Первое. Да, нынешний российский президент фактически изнасиловал все легальные демократические процедуры, чтобы протащить свои поправки в Основной закон, включая и «обнуление». Но его предшественник-демократ в 1990-е поступил ещё круче. Он отдал приказ расстрелять из танковых орудий законно избранный орган представительной власти, арестовать народных депутатов, наплевав на парламентскую неприкосновенность и через два месяца, когда все оппоненты сидели в СИЗО «Лефортово», устроить псевдоплебисцит по новой Конституции. Причём одновременно с выборами в орган власти, который на момент голосования ещё не существовал ни де-юре, ни де-факто. А запредельный уровень фальсификаций на президентских выборах 1996 года не идёт ни в какое сравнение с нынешними вбросами, для которых он остаётся недостижимой планкой чистой высоты.

Второе. Да, при Владимире Путине все основные решения принимает «ближний круг» особо доверенных людей, числом, предположительно, в семь человек. В него, по данным #СМИ, входят глава Совета безопасности Николай Патрушев, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, собственник «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, президент «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и, вероятно, экс-премьер Дмитрий Медведев, доказавший делом свою верность и преданность. Но и при Борисе Ельцине был свой ареопаг семерых, иначе именуемый Семибанкирщина – все эти Березовские-Ходорковские, Гусинские-Смоленские, Авены-Фридманы и примкнувший к ним Потанин. Причём, что те, что эти получили в собственность самые лакомые куски экономики, практически срослись с государством, а их #бизнес-интересы то и дело определяют государственную политику. Разница лишь в том, что у Ельцина эта «Великолепная Семёрка» сложилась из людей, в сущности, случайных, бывших комсомольских активистов, а Путин сам выбрал себе окружение из людей не только лично преданных, но и прошедших долгий путь в спецслужбах, либо в сотрудничестве с ними. Что хуже – Бог весть…

Третье. Как и в лихие 1990-е, так и в стабильные 2000-е некоторых нелояльных устраняют, в том числе физически, либо запугивают и выдавливают, а война компроматов считается законным способом нейтрализации конкурента. Разница лишь в том, что в 1990-е для целей устрашения и устранения привлекались бандиты, а в 2000-х их потеснили силовики. Весьма любопытные уголовные дела – против экс-журналиста Ивана Сафронова и экс-бизнесмена Сергея Фургала говорят о том во всеуслышание. Тут, конечно, получился большой прогресс, поскольку в 1990-е Дмитрия Холодова просто убили, тогда как его нынешнего коллегу из «Коммерсанта» всего лишь взяли за жабры, причём по обвинению, на первый взгляд, абсурдному и за дела – если таковые были – весьма давние.

Точно так же, как и хабаровского губернатора Сергея Фургала, кстати – как бы за убийства 15-летней давности по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. Хотя уже гуляет по Сети некая информация, что всё дело не в партийной принадлежности арестованного, не в зависти к нему со стороны Кремля и даже в местных внутриэлитных конфликтах в крае. Якобы всё дело в том, что завод «Амурсталь», который Сергей Фургал приобрёл вместе с напарником и бывшей супругой в 2017 г., теперь приглянулся всесильным братьям Ротенбергам. Те, якобы, собрались строить мост на Сахалин, а металлопрокат взять, кроме как на «Амурстали», близко негде. Вот и возник хозяйственный конфликт, переросший в уголовное дело (ибо арестованный губернатор сам захотел долю в проекте).

Так это или нет, ведомо немногим. Скорее, нет, если посмотреть на каталог продукции завода и сопоставить его с нуждами стройки: выйдет очень малая часть в себестоимости и прибыли. Но распространение этой информации по соцсетям со скоростью пожара, тоже напоминает о методах конкуренции в лихих 1990-х.

Но вас ведь не удивляет такое сходство?