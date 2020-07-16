 

Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет

16.07.2020, 6:23, Разное

Само наличие такого кандидата как Виктор Бабарико подрывало стабильность политической системы Белоруссии, уверен руководитель Центра политического анализа и прогноза в Варшаве Павел Усов. Он отметил, что некоторые чиновники и даже силовики в Белоруссии полагали, что у соперника Александра Лукашенко есть шанс на победу.

Одна эта мысль могла привести к непредсказуемым последствиям. “Произошла так называемая подписная революция, электоральный переворот. Дальнейшая игра в выборы была бы не в пользу Лукашенко”, – уверен эксперт. По его мнению, у действующего главы Белоруссии могло не получиться обеспечить себе большинство голосов даже с учетом махинаций.

Такие плачевные итоги выборов в Белоруссии, по словам Павла Усова, могли, в свою очередь, привести к неожиданной реакции как стран Запада, так и России. В итоге, судя по всему, Александр Лукашенко решил не рисковать. Виктор Бабарико не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Будущее голосование вновь не опасно для действующего лидера, а значит он может праздновать досрочную победу.

“На данный момент угроз для власти нет”, – констатировал эксперт.

Единственный шанс у оппозиции громко объявить о своей позиции, считает специалист, это объединение всех кандидатов и согласованный бойкот. “Но, думаю, общей позиции не будет”, – признает Павел Усов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: Как держится российский бизнес, рост безработицы на 20 миллионов и беспилотник Яндекса в Сколково

09.07 / Нежные объятия: Брайан Остин Грин на прогулке с тату-моделью Тиной Луиз

29.06 / В гостях у Дакоты и Эль Фаннинг: экскурсия по белоснежному дому актрис в Лос-Анджелесе

12.07 / Мнение: Сколько ждут хозяев собаки?

20.05 / «Очнулся — гипс» – 20 мая отмечается Всемирный день травматолога

13.06 / Мнение: О, суббота!

03.07 / США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

15.05 / Мнение: Хобот виляет «Фонбетом»

02.06 / Мнение: “За Джорджа Флойда”

12.06 / Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска