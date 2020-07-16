После обвинения во лжи Анита Цой рассказала о выздоровлении от коронавируса

16.07.2020, 6:17, Разное

Российская певица Анита Цой заявила о своем выздоровлении от коронавируса, хотя ранее пользователи Сети сомневались в том, что она была инфицирована. На своей странице в Instagram-аккаунте певица опубликовала видеоролик, в котором она поблагодарила всех медиков.

По словам исполнительницы, коронавирусом она заразилась в период между 11 и 12 июня. Поскольку инкубационный период длится примерно две недели, уже 23 июня Анита Цой почувствовала недомогание, а 25 была вынуждена вызвать скорую помощь. Певица назвала болезнь «необычной» и «коварной», ведь изначально она его спутала с обычным гриппом.

Когда Анита Цой впервые обратилась к поклонникам с заявлением, что у нее обнаружили коронавирус, многие фанаты ей не поверили. Обращение она записывала из больничной палаты, но на лицо исполнительницы был нанесен макияж, чего пациенты обычно себе позволить не могут. В оправдание Цой отметила, что не может позволить себе выглядеть плохо даже в таком состоянии.