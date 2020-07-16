 

Снижение проходного балла ВНО и экзамена “Крок” приведет к ухудшению качества лечения – фонд “Таблеточки”

16.07.2020, 6:10, Новости дня

Качество диагностики и лечения детей в Украине может значительно ухудшиться, если лечением будут заниматься медики, которые учились на тройки. Об этом заявила в Facebook 15 июля пресс-служба благотворительного фонда “Таблеточки”.

“Как нам стало известно, в Министерстве [здравоохранения Украины] планируют снизить проходной балл ВНО для будущих педиатров и санитарных врачей до 130 (при максимуме 200), а также уже вынесли на общественное обсуждение приказ о снижении проходного балла лицензионного медицинского экзамена “Крок”. Что это означает для детей? Врач-педиатр с низким уровнем знаний не сможет вовремя заметить симптомы смертельно опасной болезни и направить пациента на обследование к нужному специалисту”, – считают в фонде.

В фонде подчеркнули, что такой подход недальновиден.

“Мы не понимаем, почему айтишников, экономистов и журналистов государство отбирает среди отличников (можете ознакомиться с данными вступительных кампаний в информационной системе “Освіта.ua”), а вот здоровьем своих детей готово пренебречь. Три года назад мы радовались принятому решению установить минимальный проходной балл на медицинские специальности (в частности, специальность “Педиатрия”) на уровне не ниже 150 с каждого сертификата ВНО”, – сказано в сообщении.

Якість діагностики і лікування дітей, зокрема – з онко, може значно погіршитися. Це станеться, якщо дітей лікуватимуть…

Posted by Таблеточки on Kolmapäev, 15. juuli 2020

Фонд “Таблеточки” призвал руководителей Минздрава и Министерства образования и науки Украины не пренебрегать качеством знаний и навыков будущих специалистов для банального увеличения количества студентов.

“Иначе сегодняшние троечники завтра будут отвечать за жизнь и здоровье наших с вами детей”, – уверены в фонде.

В Украине из-за эпидемической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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