Члена «Партии Шария» избили в Киеве

16.07.2020, 6:08, Новости дня

В Киеве произошло нападение на члена «Партии Шария», сообщила журналистка Ольга Шарий.

Пострадавший, по ее словам, сообщил, что его «забрызгали газом» и «избивали по голове». Как отметила Шарий, подобные нападения уже происходили прежде, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

На митинге у офиса президента Украины сторонники партии потребовали остановить нападения на общественных активистов и журналистов. Участники митинга заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если не сможет решить эту проблему. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами.

Лидер партии Анатолий Шарий заявил, что представители «Национального корпуса» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Харькове напали на дом главы штаба его партии.

Шарий также заявил, что офис Зеленского якобы заказал его убийство.