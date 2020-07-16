Трамп решил изменить закон о национальной экологической политике

16.07.2020, 6:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду объявил, что его администрация планирует полностью пересмотреть процедуру выдачи разрешений на создание и развитие инфраструктурных объектов, таких как нефтепроводы и автострады. Это, по мнению критиков, приведет к тому, что такие проекты будут реализовываться без учета общественного мнения.

«О такой возможности никто не предполагал», – заявил Трамп, выступая в среду в аэропорту Атланты. По словам президента, «ужасные проволочки» из-за соблюдения экологических норм стоили американской экономике триллионы долларов.

Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме, Трамп анонсировал реформу процесса рассмотрения заявок на реализацию инфраструктурных объектов в соответствии с Законом о национальной экологической политике (NEPA), который был принят в 1969 году. Это, по словам президента, позволит сократить сроки реализации крупных проектов, в том числе строительства автодорог, с 20 до двух и менее лет.

«Вы больше не будете посвящать всю жизнь реализации проекта, который в итоге не будет одобрен, – сказал Трамп о грядущих изменениях в процессе принятия решений – Это будет решено очень быстро – “да” или “нет” после изучения вопроса».

Выступая в аэропорту Хейпвилл, Трамп рассказал о том, как он лично испытывал разочарование в связи с «горами волокиты» в течение десятилетий, когда президент работал в сфере недвижимости. «Годы и годы судебных разбирательств» в процессе одобрения, похожего на лабиринт, вызывали сильнейшие задержки в реализации его проектов и проектов других девелоперов, рассказал президент.

Второй день подряд Трамп отклонился от текста выступления, чтобы атаковать Джо Байдена – предполагаемого кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

«Наш бывший вице-президент выступает против всех наших разрешительных реформ», – заявил Трамп.

Нынешние действия президента-республиканца в отношении закона могут быть отменены простым большинством голосов в Конгрессе и президентской подписью – демократы, в случае победы на ноябрьских выборах, почти наверняка именно так и поступят.

Согласно целому ряду социологических опросов, у Байдена есть значительное преимущество перед Трампом. По оценкам некоторых экспертов, демократы в ноябре смогут получить достаточно мест в Сенате, чтобы вновь взять под контроль обе палаты в Конгрессе.

«Трамп снова занимается распродажей и заставляет замолчать сообщества в пользу гигантских корпоративных загрязнителей окружающей среды», – заявила сенатор Элизабет Уоррен, которая в этом году безуспешно пыталась стать кандидатом от демократов на президентских выборах.

Более 100 законодателей-демократов на прошлой неделе направили в администрацию письмо, выступив против внесения изменений в NEPA.

«Закон NEPA был создан для того, чтобы дать голос тем, кого часто лишают права голоса, он успешно позволял пострадавшему населению опротестовать проекты, которые негативно влияют на качество воды, качество воздуха, экономическое процветание и общее состояние здоровья и безопасности», – добавили законодатели.

Национальная ассоциация производителей (NAM) в среду приветствовала заявление президента.

«В условиях пандемии COVID-19 как никогда важно укрепление производственных возможностей и операций в США. Производство на суше требует, прежде всего, создания базовой инфраструктуры… Получение разрешений на эти цели может занять годы», – заявила Рэйчел Джонс, вице-президент NAM по политике в области энергетики и ресурсов.

Благодаря реформам, объявленным Белым домом, существующие полномочия будут использованы для сокращения времени, необходимого для получения разрешений и создаст условия для стимулирования создания рабочих мест и инвестирования в Америку, добавила вице-президент ассоциации.