Солист Little Big Илья Прусикин назвал свой первый Porsche Антоном

16.07.2020, 5:53, Разное

Российский музыкант и солист группы Little Big Илья Прусикин приобрел первый Porsche. Исполнитель опубликовал видео на своей странице в Instagram-аккаунте, запечатлевшее автомобиль и то, как музыкант называет его Антоном.

Перед тем как оказаться за рулем своего нового автомобиля Прусикин снял с Porsche чехол. Весь процесс сопровождался аплодисментами. Затем певец, когда уже оказался внутри салона отметил, что с этих пор он «вырос», а после представил Антона своим фанатам.

Поклонников восхитила покупка певца. Несмотря на то, что группа Little Big стала музыкальным коллективом с мировой известностью, Илья Прусикин никогда не владел таким люксовым автомобилем. Фанатов порадовал тот факт, что теперь у певца появилась возможность приобрести эту машину.