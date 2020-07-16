 

Алиев потребовал наступательной дипломатии вместо бессмысленных переговоров

16.07.2020, 5:30, Новости дня

МИД Азербайджана мог бы действовать более эффективно, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что азербайджанская дипломатия «должна быть наступательной, а не пассивной и оборонительной». Алиев считает, что дипломаты не должны «воздерживаться от высказываний, чтобы кому-то понравиться», передает ТАСС.

Алиев напомнил, что не раз указывал в МИД и посольствах, какие шаги требуются в связи с карабахским конфликтом, как взаимодействовать с иностранной прессой и отвечать на обвинения в адрес Азербайджана.

«Но разве мы видим, что эти указания выполняются? Во многих случаях нет» – сообщил он, упрекнув дипломатов в том, что они «не могут идти в ногу с успешным развитием страны».

По его мнению дипломатия Азербайджана «порой занимается бессмысленными делами, бессмысленными переговорами».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, а также о позиции Москвы в отношении этого конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Российские силовики с 4 утра проводят обыски в домах крымских татар в Крыму, уже задержали шесть человек

20.05 / Трамп рекламирует чрезвычайно токсичный препарат как панацею от коронавируса

30.05 / “Vodafone Украина” предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе связи

11.05 / Соловьев ответил Климкину на слова о праве РФ отмечать День Победы

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

05.06 / Инвесторы игнорируют самый крупный финансовый риск?

29.06 / Адвокат Ефремова рассказал о жизни артиста под домашним арестом

25.06 / Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

24.05 / Знаменитая “Комсомолка” отмечает 95-летие

06.06 / Захарова: РФ благодарна США за предложение помощи с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска