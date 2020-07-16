Гордон назвала искусственно раздутым конфликт между Рудковской и Дакотой

16.07.2020, 5:30, Разное

Владелица юридической компании и адвокат Екатерина Гордон высказалась по поводу конфликта между певицей Дакотой и продюсером Яной Рудковской, разгоревшегося из-за сумки от Louis Vuitton. На своей странице в Instagram-аккаунте юрист написала, что видит всю эту ситуацию наигранной и искусственной.

По словам Гордон, она знакома с Рудковской и Дакотой, поскольку те обращались за помощью в ее юридическую компанию. Именно по этой причине у нее возникло ощущение, что конфликт разгорелся на пустом месте. Юрист полагает, что изначально Рудковская хотела разыграть сумки от Louis Vuitton. Для этого она позвала своих подруг, но когда Дакота в VIP-комнате увидела брендовые вещи, то сразу решила опубликовать рекламный пост.

Именно это стало поводом для скандала. Рудковская попросила изменить фотографии с сумками от Louis Vuitton и подписи, но Дакота отказалась это делать. Кроме того, она восприняла конфликт как дискриминацию и классовую неприязнь. Гордон отметила, что именно из-за таких скандалов впоследствии случаются акты насилия и вандализма.