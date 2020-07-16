 

Посол в США осудил перенос статуи первопроходца Баранова

16.07.2020, 5:08, Новости дня

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал решение городского совета Ситки (Аляска) перенести памятник первопроходцу Александру Баранову.

Антонов в Facebook сообщил, что РФ огорчена, что «на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям» в США принято такое решение. По его словам, «резолюция содержит много эмоциональных оценок».

Посол подчеркнул, что «созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна». Под его руководством построили свыше 200 поселений, включая и сам готод Ситка. Строились верфи, работали кирпичные и железоплавильные заводы, открывались санатории и дома для престарелых, школы, больницы, храмы. 

«За время правления Баранова приняли православие более девяти тысяч человек из числа местного населения. И сейчас тлинкиты, составляющие треть местных жителей – православные», – указал посол.

Он выразил сожаления в связи с тем, что «история продолжает политизироваться».

При этом «соотечественники старались перевести дискуссию в конструктивное русло», но «городской совет не принял в расчет мнение русскоязычной общины».

Само посольство «воздержалось» от обращения к руководству региона, «чтобы в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела».

Антонову доводилось общаться с местными властями. У него «сложилось впечатление, что все с уважением отзывались о наших совместных страницах истории».

Он отметил, что «память о Баранове увековечена не только этим монументом», его именем «назван остров, на котором расположен сам город Ситка и архипелаг».

Некоторые представители местных властей указывали, что «с уходом русских местное население столкнулось с запретами новой администрации на язык, религию и культуру, чего не было при Баранове».

Хотя «предложения о выкупе и транспортировке скульптуры в Россию поступали отовсюду», местные власти «решили оставить статую в городе и переместить ее в музей», сказал посол.

Напомним, городской совет американской Ситки (штат Аляска) принял резолюцию о перенос статуи правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова из центрального парка в музей.

Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске.



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