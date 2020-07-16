Кабмин Украины назначил нового руководителя Гослесагентства

16.07.2020, 5:05, Новости дня

Кабинет Министров Украины назначил нового руководителя Государственного агентства лесных ресурсов, им стал Василий Кузьович. Об этом сообщил 15 июля в Facebook народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

До назначения главой Гослесагентства Кузьович работал директором ГП “Национальные инновационные проекты”.

Заместителем главы Гослесагентства назначен Юрий Болоховец, ранее он работал директором ГП “Нежинское лесное хозяйство”.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/324610955598550

Кабинет Министров Украины уволил экс-руководителя Госагентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого 1 июля. Чиновник был уволен на основании ч. 1 ст. 87¹ закона “О государственной службе”. В этой статье говорится, что “основанием для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения является сокращение численности или штата госслужащих, сокращение должности госслужбы в результате изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения численности или штата, реорганизация госоргана”.