Министр армии США – о присутствии военных России на границах НАТО

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16.07.2020, 5:00, Новости дня

Министр армии США Райан Маккарти в среду заявил, что военная активность России в Европе за несколько последних лет значительно увеличилась. Об этом военный чиновник сказал, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» в ходе телефонного брифинга.

«В течение последних лет мы видели существенное увеличение инвестиций российских вооруженных сил в дальнобойные высокоточные вооружения и в средства реализации стратегии, которую мы называем «ограничение и блокирование доступа и манёвра» (anti-access and area denial, A2/AD)» – сообщил Райан Маккарти.

Министр отметил, что «сложность и уровень этих систем возрастали, и параллельно проводились широкомасштабные учения, такие как «Запад», в которых были задействованы крупные соединения. В ходе этих учений осуществлялись стрельбы реальными боеприпасами, а также происходила отработка действий рот и батальонов вблизи границ Польши и стран Балтии».

Маккарти также отметил, что США внимательно следят за военной активностью Москвы на границах НАТО, а также стран-партнеров Североатлантического альянса: «Мы уделяем этому самое пристальное внимание и проводим много наших собственных учений по другую сторону границы».

Министр напомнил, что в ходе учений из серии Defender военные НАТО отрабатывали «оперативную переброску военного персонала США вдоль всей протяженной границы – из Болгарии, Венгрии, Румынии далеко на север, вплоть до стран Балтии». По мнению Райана Маккарти, «это является очень эффективным средством сдерживания».

Райан Маккарти прокомментировал переброску в Черногорию в прошлом году элитного киберподразделения – шага, о котором недавно вступившая в НАТО Черногория просила партнеров по Альянсу для лучшей защиты от российских кибератак и информационных операций в Интернете. По его словам, это дало «возможность выдвинуть нашу команду на передовую и работать на континенте, развивая очень прочные отношения (с Черногорией – Д.Г.)».

Министр также позитивно оценил присутствие американских военных в Грузии – он напомнил, что США увеличили свои обязательства по оказаниям различной помощи Тбилиси из-за враждебных действий России против этой страны в 2008 году. «Присутствовать там необходимо, чтобы показать, что мы их поддерживаем», – заключил чиновник.

  • Данила Гальперович

    Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация – международные отношения, политика и законодательство, права человека.

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