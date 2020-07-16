Новый тест Болсонару на COVID-19 оказался положительным
16.07.2020, 4:48, Новости дня
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что результат его повторного теста на коронавирус оказался положительным.
Болсонару сообщил, что «его новый тест на COVID-19 дал положительный результат», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Brasil.
7 июля стало известно, что у Болсонару подтвердился коронавирус.
Подозрения на COVID-19 у главы государства возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Сам Болсонару выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу.
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