Рисковать надо осознанно

16.07.2020, 4:35, Разное

Эрмитаж открывает двери, но младенцев и пожилых просят не торопиться.

15 июля Государственный Эрмитаж вернулся к полноценной жизни, которая немыслима без посетителей. Но встреча с прекрасным в условиях пандемии не будет простой: желающие посетить главный музей страны столкнутся с многочисленными ограничениями.

Первая трудность подстерегает потенциальных гостей Эрмитажа с самого начала: специально созданный для продажи билетов сайт на момент написания этого материала был недоступен. Когда технические проблемы будут устранены, здесь можно будет приобрести билеты по трем маршрутам. Два проложены по залам главного выставочного комплекса, третий пригласит посетителей в Главный штаб. Каждый маршрут рассчитан на два часа, стоимость билета — 500 рублей. Предполагается, что остальные эрмитажные экспозиционные площадки откроются 1 августа.

КСТАТИ

За время карантина Эрмитаж за неполные четыре месяца подготовил и опубликовал в сети 153 онлайн-экскурсии: их проводили не только гиды, но и хранители, научные работники, реставраторы. Прошло 258 эфиров в инстаграме, общее количество просмотров проекта «Эрмитаж-онлайн» — 46,5 миллиона. Это в десять раз больше, чем годовая посещаемость музея.

Подготовка музея к открытию. Фото: Андрей Бессонов / для «Новой»

Общими для двух маршрутов в Старом и Новом Эрмитаже станут экспозиции западноевропейского искусства, а также залы, посвященные античному и древнеегипетскому наследию. Далее следуют различия. Первый маршрут рассчитан на тех, кто хочет увидеть Эрмитаж именно как художественный музей, известный своими коллекциями шедевров. Второй адресован желающим окунуться в жизнь императорской фамилии, увидеть парадные залы Зимнего дворца. Здесь также предусмотрено посещение залов, посвященных искусству Англии, Франции, стран Востока и постоянных экспозиций русского искусства.

Каждый маршрут предусматривает некоторую вариативность: посетитель может решить, какие залы он хотел бы осмотреть более тщательно. После того как выбор будет сделан,

смотрители проследят за тем, чтобы движение вперед не прерывалось: вернуться назад к экспонатам не получится.

Фото: Андрей Бессонов / для «Новой»

Бонусом же для индивидуальных посетителей станет возможность бесплатного посещения продленной временной выставки памятников ассирийского искусства из коллекции Британского музея.

Спустя неделю после возобновления работы, 23 июля, здесь также откроется маршрут, посвященный Золотой кладовой Галереи драгоценностей. Основной акцент составители сделали на Сибирской коллекции Петра I, а также золоте скифов, сарматов, Древней Греции и античного Востока.

Пока музей вынужден ввести ограничения в обслуживании льготников. Это объясняют инфекционной опасностью при проверке документов у таких посетителей. Посетить музей по бесплатному билету смогут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы, причем независимо от гражданства. А начиная с августа каждый третий четверг месяца будет бесплатным для посещения лицами младше 18 лет, студентов и многодетных семей.

Фото: Андрей Бессонов / для «Новой»

Раньше иногда возникала проблема, допускать ли в музейные залы кормящих матерей и вообще посетителей с малышами. Вот что по этому поводу в условиях новой реальности думает заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов: «Это ответственность родителей. Мне кажется, что в период пандемии не стоит брать младенцев ни в какие общественные места. Я понимаю, что, бывает, нужно вести детей в поликлинику, но в музей — не надо. С какого возраста можно надеть маску ребенку? Полуторалетний ее просто снимет, вы не уследите за этим. А некоторым детям и в три года этого не объяснить. Наверное, не стоит идти на риск и родителям, и людям старше 65 лет. Это не значит, что мы их не пустим — приходите, пожалуйста. Но рисковать надо осознанно. Все нововведения — не наши придумки. Мы просто стараемся в этой сложной ситуации, во-первых, пустить посетителей, во-вторых — сделать это комфортно, насколько это возможно. Хотя понятно, что о полном комфорте пока речи быть не может».

Посетителей ждут все приметы этого странного года — специальная разметка, защитные экраны, дозаторы с дезинфекторами. Для всех обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Евгений Хакназаров,

для «Новой»