 

Членов Коммунистической партии Китая предложили не впускать в США

16.07.2020, 4:08, Новости дня

В Белом доме рассматривают возможность запретить въезд в США членам Коммунистической партии Китая, а также их семьям, сообщили источники.

Кроме того, предлагается ограничить въезд военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и главам китайских госпредприятий.

Также могут аннулировать визы членам партии, которые уже въехали в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

New York Times указывает, что реализовать такие меры будет трудно, поскольку в КПК состоит 92 млн человек.

В 2018 году в США въехали около 3 млн граждан Китая. Руководство США не знает, где сейчас находится большинство из них. 

Эти предложения входят в проект указа президента США Дональда Трампа. Документ обосновывается Законом об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act) и еще не закончен.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что ссора с Китаем может сорвать переизбрание Трампа на второй срок.



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