Членов Коммунистической партии Китая предложили не впускать в США
16.07.2020, 4:08, Новости дня
В Белом доме рассматривают возможность запретить въезд в США членам Коммунистической партии Китая, а также их семьям, сообщили источники.
Кроме того, предлагается ограничить въезд военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и главам китайских госпредприятий.
Также могут аннулировать визы членам партии, которые уже въехали в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
New York Times указывает, что реализовать такие меры будет трудно, поскольку в КПК состоит 92 млн человек.
В 2018 году в США въехали около 3 млн граждан Китая. Руководство США не знает, где сейчас находится большинство из них.
Эти предложения входят в проект указа президента США Дональда Трампа. Документ обосновывается Законом об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act) и еще не закончен.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что ссора с Китаем может сорвать переизбрание Трампа на второй срок.
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