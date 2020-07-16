Помпео соболезнует Украине в связи с убийством военного медика

16.07.2020, 3:56, Новости дня

США выражают соболезнования в связи с убийством на Донбассе украинского военного медика. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил 15 июля на брифинге в Вашингтоне, который транслировал в YouTube Государственный департамент.

“Хочу выразить глубокую печаль от имени США по поводу убийства украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся грубой агрессии возглавляемых Россией сил на Донбассе и чтим украинцев, погибших и получивших ранения в борьбе за демократию”, – отметил Помпео.

С подобным заявлением 14 июля выступило посольство США в Украине.

Утром 13 июля в районе Зайцево Донецкой области боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. При попытке эвакуировать тело был убит украинский медик. Несмотря на договоренность о режиме тишины, эвакуационную группу боевики расстреливали с трех сторон, рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас.

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором сказал, что “Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков”.

Украинские дипломаты постараются, чтобы военное преступление получило огласку, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.