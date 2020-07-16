Жизнь и здоровье политического узника Гафарова под угрозой – Денисова

16.07.2020, 3:56, Новости дня

Российская власть своими действиями демонстрирует миру, что не собирается прекращать уничтожение сопротивления оккупационной власти. Об этом написала 15 июля в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России, где содержатся Энвер Омеров, Джемиль Гафаров и Владимир Дудка, оказывают давление на украинских граждан, не предоставляя надлежащую медицинскую помощь и лечение.

“Во время сегодняшнего судебного заседания документы, предоставленные стороной защиты, о состоянии здоровья Джемиля Гафарова, у которого II группа инвалидности, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы. Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он нуждается в безотлагательном проведении квалифицированного медицинского обследования”, – сообщила омбудсмен.

‼️Російська влада своїми діями демонструє світові, що не збирається припиняти знищення руху опору їхній окупаційній… Posted by Людмила Денісова on Kolmapäev, 15. juuli 2020

Она подчеркнула, что неоказание своевременной и надлежащей медицинской помощи приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности обеспечить надлежащие условия содержания и предоставления надлежащей медицинской помощи.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.