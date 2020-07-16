Премьера Боснии и Герцеговины госпитализировали с COVID-19

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16.07.2020, 3:56, Новости дня

15 июля премьер-министр Боснии и Герцеговины Фадил Новалич госпитализирован с диагнозом COVID-19, сообщила пресс-служба правительства.

Его поместили в университетскую клинику Сараево после ухудшения самочувствия – у премьера развилась пневмония.

Издание Klix пишет, что утром Новалич почувствовал резкую слабость, у него повысилась температура. Первые признаки недомогания у него появились после марша мира в память о жертвах геноцида в Сребренице 10 июля. Тест на коронавирус оказался положительным.

Сегодня же стало известно, что премьер-министр Республики Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович также сдал положительный тест на COVID-19. В Twitter правительства Республики Сербской говорится, что деятельность министров теперь будет определяться рекомендациями эпидемиологов.

Предс * едник Владе Републике Српске Радован Вишкови * тестиран * е на УКЦ-у и резултат PCR теста * е показао присуство вируса корона.

Да * и рад Кабинета и чланова Владе би * е организован према препорукама Института за * авно здравство и епидемиолошких служби.

— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) July 15, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Боснии и Герцеговине с начала эпидемии были инфицированы 7411 человек, скончались 235.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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