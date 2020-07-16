VOAэкспресс 15 июля 2020
16.07.2020, 3:55, Новости дня
«Нет вечному Путину»
В центре Москвы на Тверской улице сотрудники Росгвардии задержали десятки участников акции «Нет вечному Путину». Она была организована инициаторами кампании против поправок к Конституции России.
➡️ Мероприятие началось в 19:00 на Пушкинской площади. На него пришло несколько сотен человек. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.
➡️ Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходила в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.
Фрэнсис Фукуяма
Интервью с известным американским политологом, автором бестселлера «Конец времён» Фрэнсисом Фукуямой – об эпидемии коронавируса и политических спорах вокруг неё.
Конверсионная терапия
Сразу две социальные сети – Facebook и принадлежащая этой же компании платформа Instagram – начали блокировать контент с упоминанием конверсионной терапии.
➡️ Конверсионной или репаративной терапией называют методы изменения ориентации человека с гомо- и бисексуальной на гетеросексуальную. В том или ином виде терапия запрещена в почти двух десятках американских штатов.
Американские рецепты
Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». Фрикадельки, или митболы (от англ. meatballs) со спагетти стали одним из самых популярных блюд в мире.
➡️ Его часто называют итальянским блюдом, однако у митболов более чем американское происхождение. Митболы со спагетти появилось благодаря итальянским иммигрантам в США примерно в 1880-х. Это было недорогим и очень сытным блюдом, которое не слишком богатые итальянцы могли себе позволить в новой стране
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Русская служба «Голоса Америки»
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