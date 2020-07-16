Мнение: Завидоват будэм!

16.07.2020, 3:50, Разное

Илья Яшин прокомментировал обвинение журналистки Леси Рябцевой в сексуальном насилии. Оппозиционер назвал слова экс-возлюбленной полным бредом.

Молодец! По итогам очередного суперсекс-скандала с общественными деятелями РФ (вчера-позавчера кучу народу обвинили в домогательствах и попытках изнасилования, причем пострадал даже Павел Лобков, которого обвинил… его бывший стажер) звание Самого Крутого Мачо в России однозначно уходит к Илье Яшину, пока что занимающему скромный пост председателя муниципального собрания одного из районов Москвы. Тут просто без вариантов.

Яшин, как показывает беспристрастная хроника секс-скандалов последнего 10-летия, поучаствовал, во-первых, практически в каждом. И во-вторых – перетрахал всех секс-див федерального масштаба и самого широкого политического спектра, от спецпутан и демократок до нимфеток-лоялисток. В его послужном списке – Катя Муму, Ксения Собчак и вот, как теперь выяснилось – еще и Леся Рябцева!

Детали: Катя Муму – тот самый секс-скандал 2010 года, инспирированный спецслужбами с целью дискредитации оппозиции, когда пострадали юморист Шендерович, националист Белов-Поткин и Эдичка Лимонов. На Яшина – единственного – натравили сразу двух элитных спецпроституток, но он выдержал испытание лучше всех: трахнул обеих и гордо ушел. Пленки решили даже не сливать в Сеть – понимая, что их содержимое лишь поднимет реноме молодого лидера оппозиции.

С Ксенией Собчак Илья просто имел продолжительный роман и, по слухам, Ксения даже собиралась за него замуж – но будущий лидер депутатов Красносельского района остался непреклонен и сохранил свободу.

И вот – подоспела и бывшая пассия Алексея Венедиктова, обвинившая Яшина в попытках изнасилования буквально вчера.

То есть – он охватил весь типаж “женщин-вамп”, характерных для России во все времена:

– элитная проститутка широкого профиля на службе у ФСБ



Катя Муму

– дама полусвета с политическими амбициями

– хитрая нимфетка для пожилых папиков, вхожих в “круги”

Не охватил он пока еще только Викторию Боню – но и тут, думаю, за ним не заржавеет. Этот пострел поспеет везде.



Илья Яшин