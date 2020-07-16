Мнение: О российско-вьетнамской дружбе

16.07.2020, 3:47, Разное

Вице-президент Вьетнама об отношении вьетнамцев к советской помощи и текущих отношениях с Россией.

В целом, добро помнят и не забывают.

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь выступила на церемонии празднования 70-летия основания Общества вьетнамо-советской/вьетнамо-российской дружбы, которая состоялась недавно в Ханое. Корреспондент Радио «Голос Вьетнама» приводит выдержку из её выступления.

В начале своего выступления вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь отметила, что церемония празднования 70-летия основания Общества вьетнамо-советской/вьетнамо-российской дружбы и получения Ордена Труда второй степени является важным событием в рамках «Перекрёстного года Вьетнама и России». Это мероприятие также посвящено 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией (30 января 1950 года). И Вьетнам, и Россия пережили ожесточённые и разрушительные, но великие войны по защите своего Отечества. Наши страны и наши народы имеют много схожего в истории и культуре. Тесные отношения, взращённые разными поколениями руководителей и жителей двух стран, соединяют оба народа и обе страны; а также способствуют тесному и эффективному сотрудничеству во всех областях:

«Вьетнам одержал победу в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны благодаря большой и бескорыстной помощи бывшего Советского Союза и его народа. Вклад в дело обновления и современное строительство нашей страны также внесли наши хорошие и надёжные российские друзья. Всё то, что Советский Союз и его народ сделали для Вьетнама и вьетнамского народа, является великим делом».

Вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь подчеркнула, что дипломатические отношения между двумя странами были официально установлены 70 лет тому назад. Однако любовь вьетнамского народа к Советскому Союзу, России и российскому народу, появилась намного раньше – когда Президент Хо Ши Мин познакомился с политическими тезисами Ленина и находился за границей в поисках пути спасения Родины. В то время Великая Октябрьская Социалистическая революция стала источником вдохновения для многих народов мира, в том числе и Вьетнама. Спустя почти 4 месяца после установления дипотношений двух стран, 23 мая 1950 года, по указанию Президента Хо Ши Мина было создано Общество вьетнамо-советской дружбы. Именно поэтому, 70-летний юбилей Общества вьетнамо-российской дружбы даёт возможность оглянуться на пройденный путь, дорожить прошлым и историей, проявить решимость в сохранении добрых традиций для построения отношений на современном этапе и стремиться к будущему:

«Оглядываясь на пройденный 70-летний путь, мы понимаем, что чувства к бывшему Советскому Союзу, России и её народу всегда хранятся в сердцах вьетнамцев, особенно тех, кто обучался, работал и проживал в бывшем Советском Союзе и России. Эти чувства были испытаны временем и сохраняются, невзирая на все изменения, произошедшие в обеих странах и в мире».

Что касается вьетнамо-российского сотрудничества, то вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь очень рада отметить, что за прошедшие годы вьетнамо-российские отношения интенсивно развивались. Между нашими странами установлено высокое политическое взаимодоверие. Сохраняется регулярный обмен делегациями на разных уровнях, особенно на высоком, а также по всем направлениям. Были созданы многие механизмы сотрудничества во всех областях. Взаимодействие в сферах экономики, обороны, безопасности, науки, технологий, культуры, образования, спорта и народной дипломатии неуклонно укреплялось и развивалось. Дальнейшее углубление отношений между Вьетнамом и Россией отвечает не только объективным требованиям времени, но и чаяниям руководителей и народов двух стран, а также является стратегическим выбором, который обеспечивает успешное осуществление дела обновления и развития каждого из государств. Всё это способствует поддержанию и укреплению мира, стабильности, сотрудничества, развития и процветания региона и всего мира.

От имени руководства Компартии и Государства Вьетнама вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь высоко оценила достижения Общества вьетнамо-российской дружбы, а также поздравила его с награждением Орденом Труда второй степени:

«Я высоко оцениваю усилия, которые были приложены разными поколениями активистов Общества вьетнамо-советской/вьетнамо-российской дружбы на протяжении многих лет для укрепления и дальнейшего развития надёжных дружеских отношений между нашими странами и народами. В последние годы Общество вьетнамо-российской дружбы организовало ряд значимых мероприятий <…> Оно также активно выступало посредником при взаимодействии между некоторыми вузами и предприятиями двух стран в сферах образования и подготовки кадров, культуры, торговли, инвестиций и туризма».

В заключении своего выступления вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь выразила уверенность, что, опираясь на традиции единства и глубокие чувства к России и её народу, а также проявляя энтузиазм и активность, Общество вьетнамо-российской дружбы будет и впредь развиваться и достигнет ещё больших успехов, внося важный вклад в развитие вьетнамо-российского всеобъемлющего стратегического партнёрства и дальнейшее укрепление дружбы между народами наших стран.

Куок Кхань

https://vk.com/wall-156278021_13187 – цинк