Мнение: Мужиков затоптали: чего молчим? Женский харассмент в России – реальность

16.07.2020, 3:42, Разное

Мне во всем этом скандале #meetoo с оппозицией непонятны несколько вещей. Одна из них такая. Почему похотливыми скотами предстают одни мужики и разнообразные геи? А женщины лучше?!

Меня, к примеру, в молодости откровенно домогалась учительница в школе, где я работал учителем русского языка и литературы. Женщина с ребёнком, старше меня на шесть лет. И о ней со мной подробно разговаривала завуч – чтобы я сразу сообщал ей, если что, потому что они знают, как она себя “обычно” ведет.

Та же история потом была на радиостанции, где ведущая недвусмысленно делала намеки, щупая и облизывая микрофон, и прихватывала меня за колено – я был и стажером и соведущим службы новостей.

И опять начальство спрашивало, не донимает ли она меня. Не случайно. Они знали – она может, да. Есть за ней такое.

Ну и самая неприятная история была у меня позже, где гражданка 28 лет от роду устроила мне “адскую жизнь”. А мне было 23. И о ней тоже все, как оказалось, знали, что она “имеет” мужчин.

А может кто-то смотрел фильм “Роковое влечение”, где Майкла Дугласа преследует сумасшедшая стерва? Это все реальность!

Опять белые гетеросексуальные мужики загнаны в гетто “тишины”. Мы же по умолчанию не можем быть жертвой. А женщины абъюзерами. Откровенно говоря, мы и не были. Я не был. Но, конечно, было неприятно. Если припомнить все случаи, когда я был пьяным студентом (а мы крепко пили, будучи студентами), и меня тащила к себе домой какая-то очередная тетка, почти насильно, а однажды сразу три девахи из вуза, где я учился – это женщины должны ответить за домогательство и извиниться. Но мужики молчат.

Я еще раз подчеркну – об этих женщинах и в коллективе и их знакомые обычно знают, что они вот такие – похотливые охотницы – и такого поведения, но не осуждается их охота на мужской пол нисколько.

Но вот еще вопрос. Неужели надо всю их подноготную выносить на суд общественности? А зачем? Это странно. У меня никаких обид, моральных травм, сожалений не было и нет. Более того, я даже не помню, как большую часть из них зовут. С трудом могу припомнить, если напрягать память. Но неужели подумать больше не о чем?!

Но при этом на фоне всех новостей про либеральную журналистику, которая и харассментом занимается, и групповым сексом и прочими безобразиями. У меня такой простой вопрос. Почему эти “мужчины” не обучены с детства схеме: ухаживание – любовь – секс? Просто секс – это же омерзительно, грязно и бессмысленно, без любви, если ты нормальный человек. И девушкам и мужчинам, у которых есть душа (мы же люди), а не только животная сущность. Неужели самим не противно от себя таких? Позвать девушку на свидание для начала вам что не дает?!

Дописывая, вспомнил женщину-таксиста, которая, остановив машину у моего дома, прямым текстом, обрисовав ситуацию, попыталась расстегнуть мне штаны… А мне тогда было уже за тридцатник. И я был кристально трезв. Я, конечно, такой не один. Притом, что я еще и далеко не красавец. Чего молчим, мужики!? Будете молчать, вас совсем втопчут в асфальт. Уже практически втоптали разнообразные фемины и меньшинства.

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