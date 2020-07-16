 

Пекин обвинил США в попытке сдержать развитие Китая

16.07.2020, 3:30, Новости дня

Американский закон «Об автономии Гонконга» нужен США не для защиты демократии, Вашингтон хочет сдержать развитие Китая, сообщил замглавы китайского МИДа Чжэн Цзэгуан.

Он встретился с послом США в Китае Терри Брэнстедом. Чжэн Цзэгуан заявил, что американский закон «касается вовсе не «демократии» и «свобод» жителей Гонконга». Таким образом США предприняли «тщетную попытку помешать и сдержать развитие Китая».

«Эти планы никогда не увенчаются успехом», – приводит его слова РИА «Новости».

Отмечается, что американцы вмешиваются во внутренние дела Китая также по вопросам Тибета, Синьцзяна, Южно-Китайского моря. Пекин в ответ «продолжит принимать контрмеры».

Чжэн Цзэгуан предупредил США, что Китай даст «решительный отпор любой травле и несправедливости», а планы США «помешать развитию Китая обречены на провал». Он призвал Вашингтон сменить курс, прекратить клевету и провокации.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности. МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».



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