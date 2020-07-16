В Москве арестовали четырех акушеров по обвинению в торговле младенцами

16.07.2020, 3:29, Разное

Басманный суд Москвы арестовал до 14 сентября четырех акушеров-гинекологов, которых считают причастными к подготовке новорожденных младенцев к продаже в Китай. Речь идет о Чернышове В., Ашиткове Т., Ивановой Ю. и Панаиоти Л., сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Всем им предъявили обвинения в торговле людьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия (ст. 127.1 УК). Роль арестованных в событиях в суде не уточнили.

Расследование начали после того, как в середине июня в квартире на Аргуновской улице в северном Останкинском районе города нашли пятерых новорожденных от шести дней до полугода вместе с ухаживавшими за ними двумя нянями-китаянками. В квартиру участковые пришли по жалобе врача, обратившей внимание на то, что одного из младенцев после родов в больнице им. Юдина забирал курьер.

Источники СМИ тогда сообщали, что младенцы оказались детьми суррогатных матерей из Китая, Казахстана и России, выношенными для родителей из Китая; в связи с ограничениями из-за коронавируса вывезти младенцев туда сразу не удалось. В квартире также были обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.