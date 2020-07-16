 

Весенний призыв в армию успешно завершен

16.07.2020, 3:16, Новости дня

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в РФ успешно завершена призывная кампания в армию, сообщило Минобороны.

Ведомство отметило, что в связи с распространением коронавируса высказывались «скептические прогнозы и опасения», но «призыв завершен с должным качеством и в срок». Сообщается, что на военную службу направлены 135 тыс. новобранцев, передает РИА «Новости».

В научные и научно-производственные роты «было направлено более 450 молодых ребят», в спортивные роты – более 150 человек, передает ТАСС.

Были приняты «беспрецедентные» меры, которые позволили не допустить проникновения коронавируса в соединения и воинские части Вооруженных сил России. Отмечается, что «вызов призывников был перенесен с апреля на май месяц», призывники «в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн».



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