CNN – вслед за Китаем бубонную чуму обнаружили в США — у белки

16.07.2020, 3:15, Новости дня

В штате Колорадо у белки был зафиксирован случай бубонной чумы, которая когда-то вызвала самую смертоносную эпидемию в истории человечества. И хотя современные антибиотики при своевременном лечении помогают предотвратить серьёзные осложнения, эта болезнь по-прежнему представляет серьёзную угрозу как для людей, так и для животных, предупреждают врачи. В частности, в 2015 году в Колорадо жертвами чумы стали два человека, пишет CNN.



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Официальные представители огранов здравоохранения штата Колорадо объявили, что в городе Моррисон был выявлен случай заболевания бубонной чумой у белки. Взятые несколько дней назад анализы дали положительный результат, пишет CNN.

Бубонная чума известна человечеству уже несколько веков и была причиной самой смертоносной эпидемии в истории, напоминает CNN. Считается, что в Средние века от этой болезни в Европе погибло до 50 миллионов человек.

Чума может передаваться людям через укусы блох или заражённых животных. И хотя современные антибиотики могут предотвратить серьёзные осложнения и смерть, если вовремя обратиться к врачам, эта болезнь по-прежнему представляет серьёзную угрозу как для людей, так и для животных, подчёркивается в статье.

Департамент общественного здравоохранения округа Джефферсон в штате Колорадо предупреждает граждан, что заражённая белка свидетельствует об опасности. Это первый зафиксированный в округе случай бубонной чумы в этом году. Но он показывает, что другие животные и даже люди тоже могут заразиться, если не будут соблюдать надлежащие меры предосторожности, пишет CNN.

Признаками болезни служат болезненные и опухшие лимфатические узлы. В числе других характерных симптомов бубонной чумы у людей также лихорадка, озноб и кашель, поясняется в статье. А если своевременно не начать лечение, бубонная чума может превратиться в лёгочную форму, которая способна вызвать серьёзные осложнения в виде пневмонии, когда бактерии распространяются и поражают лёгкие.

В Соединённых Штатах каждый год фиксируется несколько десятков случаев чумы, согласно данным американских центров по контролю заболеваний. В том же штате Колорадо в 2015 году два человека стали жертвами чумы: заболевание закончилось для них смертельным исходом, отмечается в статье.

Кргоме того, в начале июля китайские власти подтвердили случай заражения бубонной чумой во Внутренней Монголии. В связи с чем местные власти ввели в силу меры по профилактике и предотвращению распространения этого опасного заболевания, которые будут действовать до конца этого года, говорится в статье.

Всемирная организация здравоохранения недавно отнесла чуму к категории возвращающихся заболеваний после регулярного появления новых случаев. По данным ВОЗ, ежегодно в мире чумой заражается от 1000 до 2000 человек, однако в реальности количество незарегистрированных случаев может быть гораздо больше, предупреждает CNN.