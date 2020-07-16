В Париже возобновил работу Disneyland

16.07.2020, 2:53, Новости дня

В Париже (Франция) парк развлечений Disneyland открылся после закрытия на 133 дня из-за COVID-19. Об этом сообщает France24.

“Через 133 дня после закрытия Disneyland Paris стал последним французским большим парком развлечений, который возобновил свою работу в среду”, – говорится в сообщении.

По информации издания, в парке развлечений будут действовать противоэпидемические мероприятия.

Посетителям Disneyland нужно будет заранее регистрироваться для посещения парка. Вводится ограничение на количество посетителей ежедневно – 24 тыс. человек вместо 80 тыс. в докарантинный период.

Гости парка развлечений будут обязаны носить маски, а по всей территории установят антисептики.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 15 июля, общее количество инфицированных в мире превысило 13,39 млн, почти 209 тыс. из них приходится на Францию. От COVID-19 в мире умерли почти 580 тыс. человек, во Франции – 30 тыс.