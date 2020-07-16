Правозащитники: слово «измена» в России может означать все, что угодно

16.07.2020, 2:50, Новости дня

В наши дни под слово «измена» в России можно подогнать все, что угодно, говорят российские правозащитники.

Арест бывшего журналиста Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене вызвал на прошлой неделе международный резонанс, однако это задержание – лишь часть спонсируемой Кремлем «шпиономании», в рамках которой предателями и шпионами можно объявлять не только репортеров и ученых.

Количество людей, обвиняемых и осужденных за государственную измену и шпионаж, выросло в России в пять раз, начиная с 2011 года, – с заметным ускорением после российской аннексии украинского Крыма в 2014 году. По данным оппозиционного сайта MediaZona, в 2009 году по статьям о шпионаже и государственной измене в России было осуждено 12 человек, в прошлом году – 62. Из более чем 300 человек, обвиненных в государственной измене, шпионаже или в разглашении государственной тайны, с 2011 года только одному из обвиняемых удалось добиться оправдательного приговора.

Федеральная служба безопасности ощущает давление президента Владимира Путина, раскрывая деятельность шпионов, рассказывают политические активисты и комментаторы.

«Каждый день мы беспрерывно слышим о новых обысках, задержаниях, арестах и уголовных обвинениях», – рассказывает Илья Клишин, оппозиционный журналист и один из организаторов протестов в Москве в 2011–12 годах, когда люди выступили против фальсификации выборов.

Повергая в ужас

«Возможно, за всем этим нет более глубокой логики, чем стремление запугать население, повергнуть его в ужас – в прямом смысле этого слова, – говорится в статье, которую Клишин написал для англоязычной газеты Moscow Times, – Это стало механическим утренним ритуалом: проснуться и прочесть новости, чтобы узнать, к кому пришли власти сегодня».

По мнению Клишина, российские власти пока преследуют в основном журналистов и историков, однако «все прочие могут оказаться следующей» жертвой.

Фактически, несколько человек, которых можно отнести к категории «все прочие», были обвинены в шпионаже в серии странных арестов, случившихся в течение последних нескольких лет. В их числе – молодожены, которые провели в тюрьме по этому обвинению в течение года.

Антонина Зимина была арестована в 2018 году, а ее муж, московский адвокат Константин Антонец был задержан в прошлом году. Их обвиняют в раскрытии агента ФСБ, который действовал под прикрытием. Отец Антонины рассказал газете «КоммерсантЪ», что во время свадьбы Зиминой с Антонцом их друг, агент ФСБ, напился, начал рассказывать присутствующим о своей работе и фотографироваться с гостями. Счастливые молодожены отправили снимки со свадьбы своим друзьям, а те разместили в соцсетях фотографии, на которых фигурировал тот самый агент.

Аналитики считают, что гонения против Антонины и Константина навряд ли связаны с их профессиональной деятельностью, поскольку Зимина работала консультантом в аналитическом центре, основанном бывшим российским премьером Дмитрием Медведевым.

Еще одна задержанная – Оксана Севастиди, продавщица в магазине в Сочи, приговоренная к семи годам тюрьмы за отправленное другу в Грузию текстовое сообщение о замеченном ею поезде с военной техникой. Севастиди отсидела в тюрьме два года, прежде чем Путин помиловал ее на фоне общественного недовольства.

«Никакой шпиономании»

На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что Москва охвачена шпиономанией, и о том, что рост арестов является демонстрацией силы с целью запугать критиков режима. «По сравнению, например, с США и ЕС, в России нет шпиономании», – сказал Песков, добавив, что он не знал о том, что в России наблюдается рост числа случаев шпионажа.

«Ни для кого не секрет, что иностранные разведки не дремлют на территории РФ, они днем и ночью работают против российских госслужащих, спецслужб. Не дремлет и наша контрразведка», – заявил Песков.

Российские журналисты были шокированы арестом Ивана Сафронова, советника по коммуникациям российского космического агентства «Роскосмос». Сафронов отрицает обвинения в продаже военных секретов Чехии и США. В течение многих лет он работал военным корреспондентом ведущих российских газет. Пока что у власти не предъявили доказательств, подтверждающих предъявленное ему обвинение в государственной измене.

Иван Павлов, адвокат журналиста, заявил телеканалу «Дождь», что обвинения связаны с предыдущими репортажами Сафронова, а не с его работой в космическом агентстве, к которой тот приступил в мае. В случае признания виновным Сафронов может быть приговорен к 20 годам лишения свободы. После его ареста десятки журналистов были задержаны в связи с одиночными акциями протеста, большинство из них были освобождены.

«Владимир Путин находится у власти уже 20 лет, и ему все равно, что кто-то думает», – говорит один из сторонников Сафронова, журналист Григорий Пасько. В интервью Би-би-си он сказал: «Теперь нет тормозов; нет ограничений. Они могут делать, что хотят, как хотят и кому хотят». В 1997 году Пасько был обвинен в государственной измене в форме шпионажа.

Адвокат Сафронова в интервью изданию Meduza предположил, что ФСБ перешла к другой тактике – если несколько лет назад преследовались ученые, то теперь, похоже, дело дошло до журналистов.

Отголоски прошлого

Тенденции, тем не менее, начинают сливаться, считает Илья Клишин. Он говорит, что российские спецслужбы, кажется, еще больше приободрились после внесения в Конституцию страны поправок, позволяющих Путину остаться у власти до 2036 года. Клишин считает, что спецслужбы «удвоили свою активность».

Для некоторых аресты, связанные с государственной изменой, кажутся отголосками, хотя пока и слабыми, кровавых тридцатых годов, когда Иосиф Сталин устраивал показательные судебные процессы против своих врагов, запугивая и без того запуганное население. Московские показательные процессы также помогли усилить националистические настроения, заставив россиян почувствовать, что их страна находится в осаде – ощущая угрозу не только со стороны зарубежных идеологических врагов, но и «пятой колонны» внутри страны.