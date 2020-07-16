Мнение: Нападение на американскую колонну в Ираке

16.07.2020, 2:42, Разное

Недавняя история с уничтожением трех американских грузовиков в Ираке получила продолжение.

Шиитская группировка "Асхаб-аль-Каф" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на американский конвой с машинами снабжения в Ираке. По заявлению группировки, уничтожены 11 машин с грузами для американских военных.

Группировка борется за вывод американских оккупационных войск из Ирака и угрожает продолжать нападения, пока оккупанты не покинут страну.



Нападение произошло на трассе между Тикритом и Самаррой.



Эмблема группировки "Асхаб-аль-Каф". Ранее она уже отмечалось как минимум 1 подтвержденным нападением на американский персонал весной этого года, а также заявлениями о других нападениях, которые на 100% не были подтверждены.



Стандартная пропаганда иранских прокси обыгрывающих афоризм Хассана Насраллы – Если вы не уходите вертикально, то уходите горизонтально.

Успешность этой атаки станет понятна скорее всего ближе к утру, когда будет ясно, чего там иранские прокси смогли уничтожить на этот раз. Ну и само собой США должны будут как-то ответить – вероятно, могут бомбить позиции иранских прокси в районе Абу-Кемаля или в западной части провинции Анбар. Или же снова попробовать задействуя лояльных силовиков, надавить на иранкских прокси в Багдаде.