 

Мнение: Нападение на американскую колонну в Ираке

16.07.2020, 2:42, Разное

Недавняя история с уничтожением трех американских грузовиков в Ираке получила продолжение.
Шиитская группировка "Асхаб-аль-Каф" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на американский конвой с машинами снабжения в Ираке. По заявлению группировки, уничтожены 11 машин с грузами для американских военных.
Группировка борется за вывод американских оккупационных войск из Ирака и угрожает продолжать нападения, пока оккупанты не покинут страну.


Нападение произошло на трассе между Тикритом и Самаррой.


Эмблема группировки "Асхаб-аль-Каф". Ранее она уже отмечалось как минимум 1 подтвержденным нападением на американский персонал весной этого года, а также заявлениями о других нападениях, которые на 100% не были подтверждены.


Стандартная пропаганда иранских прокси обыгрывающих афоризм Хассана Насраллы – Если вы не уходите вертикально, то уходите горизонтально.

Успешность этой атаки станет понятна скорее всего ближе к утру, когда будет ясно, чего там иранские прокси смогли уничтожить на этот раз. Ну и само собой США должны будут как-то ответить – вероятно, могут бомбить позиции иранских прокси в районе Абу-Кемаля или в западной части провинции Анбар. Или же снова попробовать задействуя лояльных силовиков, надавить на иранкских прокси в Багдаде.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей

26.06 / Личное: Почему красива Кристина Асмус?

30.05 / Военный врач о жизни после коронавируса: Нас ждут экономические потрясения

10.06 / Андрей Разин требует привлечь к ответственности Михаила Ефремова за смертельное ДТП

24.06 / Парад Победы в Петербурге

12.06 / Анна Нетребко в мини-платье повеселилась с семьей в парке аттракционов

19.06 / Новая вакцина против одной из онкоболезней прошла первые клинические испытания

15.07 / Элли Голдинг начала жить отдельно от своего мужа Каспара Джоплинга: в чем дело

05.07 / Сергей Безруков поделился фото с празднования 4-летия дочери Марии

02.07 / Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 760 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска