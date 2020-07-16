 

США и Франция обсудили ядерное оружие РФ и Китая

16.07.2020, 2:30, Новости дня

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о переговорах с послом Франции в Вашингтоне Филиппом Этьенном по вопросу ядерных программ РФ и Китая.

Биллингсли назвал переговоры «относительно программ ядерных вооружений» РФ и Китая «очень продуктивными». По его словам, США «тесно работают по контролю над вооружениями» с другими странами НАТО.

При этом Биллингсли считает, что для «глобальной безопасности» необходимо «добросовестное участие» Китая в российско-американских переговорах о сокращении ядерных вооружений, передает ТАСС.



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